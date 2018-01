Sa ma ingropati si sa ma uitati!” Mesaj de „ADIO” tulburator lasat de Sergiu Curca! Ce l-a facut sa-si puna capat zilelor?!

Stiri pe aceeasi tema

- În noaptea de Revelion, tânarul interpret de muzica populara Sergiu Curca trebuia sa cânte la Restaurantul Subcetate din Arad. Nu a mai ajuns pentru ca a decis sa-și puna capat zilelor.

- Sergiu Curca,de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, potrivit Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii fac cercetari la fata locului”, se arata ...

