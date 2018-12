Stiri pe aceeasi tema

- Zice o vorba din batrani: „unde nu-i cap, vai de picioare”. Și pentru ca ne dorim sa avem picioare sanatoase – la orice varsta – am ales azi sa obținem cateva raspunsuri de la dna Corina Hinkov,...

- Jeff Bezos, șeful Amazon, a spus ca va veni și ziua in care compania va da faliment, insa spune ca trebuie facut tot ce este posibil pentru ca acea zi sa vina cat mai tarziu, scrie CNBC , care relateaza o intalnire a lui Bezos cu angajații. Deocamdata acel moment pare a fi extrem de departe, capitalizarea…

- Romanii prefera sa manance rapid, tip fast-food, și de multe ori nu se mai uita la bani. Daca vei intrebamai multe persoane de ce nu adopta un stil de viața fara fast-food, vei auzi ca un stil de viața sanatos inseamna timp și bani, ceea ce pare imposibil pentru romanul din 2018.TOTAL GREȘIT!…

- Experimentele realizate pe animale care au simulat expunerea la radiatie cosmica a astronautilor indica probleme serioase cu privire la sanatatea astronautilor in timpul voiajelor lungi in spatiu, precum calatoria pe Marte.

- Dr. Nandi este o emblema a medicinii in Statele Unite ale Americii, dar și in India, țara sa natala. Realizator al talk-show-ului Ask Dr. Nandi, prezentatorul, care deține și un premiu Emmy, a venit la "Neatza cu Razvan si Dani". Va putea fi urmarit in exclusivitate la Antena 1, dar și pe AntenaPlay.

- Fiica celebrului Ozzy Osbourne a incercat sa isi schimbe viata, iar in urma cu un an a decis sa renunte la toate viciile si sa duca o viata linistita. Kelly Osbourne, in urma cu mai multe luni In luna septembrie, Kelly Osbourne a sarbatorit un an de abstinenta, insa pare ca renuntarea la alcool, droguri…

- Printre acestia se numara unii locuitori din Sardinia sau din Japonia, dar, recent, un om de stiinta si-a intors atentia spre adeptii unui cult care se bucura de o longevitate surprinzatoare, potrivit Descopera. Dan Buettner a cercetat stilul de viata al adventistilor de ziua a saptea care locuiesc…