Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” sunt alaturi de persoanele aflate in nevoie in aceste frumoase zile de sarbatoare. Cadrele militare au donat anumite sume de bani pentru a cumpara alimente și a oferi o masa de sarbatoare pentru oamenii strazii de la Adapostul de…

- Dupa ce lași in urma dealurile ce urca spre Bahna și Pargarești, vatra satului Oituz te intampina cu maiestuoasele cladiri ale Bisericii Ortodoxe „Sfinții Imparați Constantin și Elena” și cu Cimitirul Eroilor – un loc incarcat de istorie. In centrul comunei se inalța și turnul Bisericii Catolice „Sfanta…

- Șefii serviciilor deconcetrate, președinții organizațiilor sindicale și patronale, ziariști și alți colaboratori au fost prezenți, joi, la bilanțul pe 2018 al Instituției Prefectului. Alaturi de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, și Valentin Ivancea, subprefect, au stat pr. Constantin Busuioc,…

- Pompierii militari bacauani și-au facut, ieri, bilanțul pe 2018, in prezența inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența – generalul de brigada Dan-Paul Iamandi. In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, in zona de competenta a Inspectoratutui pentru Situatii de Urgenta…

- Poporul a avut, dintotdeauna, nevoie de paine si circ. Daca a avut hrana suficienta si distractie, a fost usor de condus. Amintindu-si de acest simplu adevar, guvernul nostru a luat o hotarare „eroica” si anume sa finanteze, in viitorul apropiat, productia de telenovele si seriale autohtone, ca de circul…

- Studiile de fezabilitate aferente celor noua cereri de finanțare, ce vor fi depuse in perioada urmatoare pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ, sunt pregatite de depunere. Pentru realizarea…

- In cursul anului 2018, politistii Serviciului pentru Imigrari al judetului Bacau, au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 1868 de persoane, dintre care 1296 din state terte si 572 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/Confederatia Elvetiana. Au fost depistati 36 de straini…

- – interviu cu șeful Departamentului, fizio-kinetoterapeutul doctorand Andrei Zala – Spitalul Moinești a decis sa fie centru de cercetare clinica, favorizand astfel continua actualizare și adaptare la ultimele noutați in domeniu. De altfel, Spitalul Municipal de Urgența Moinești este singurul din județul…