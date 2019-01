Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului Iisus, cel care L-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu, este praznuit de credincioșii ortodocși in ziua de 7 ianuarie, a doua zi dupa Boboteaza. Totodata, Sfantul Ioan este ultimul profet de seama din Vechiul Testament, dar el face trecerea spre etapa Noului…

- In China se aplica fara rezerve pedeapsa cu moartea pentru fapte de coruptie. Oficialii chinezi gasiti vinovati de luare de mita si frauda in valoare de cel putin 3 milioane de yuani (460.000 dolari) vor fi pasibili de pedeapsa cu moartea, a anuntat luni Tribunalul Popular Suprem din China, relateaza…

- Cancerul la nivelul creierului pare a fi unul dintre cele mai infricoșatoare diagnostice pe care un om le poate primi. Din fericire, cancerul cerebral este unul dintre cele mai rare tipuri de cancer, iar potrivit Societații Americane de Cancer, un om are risc de 1% de a fi diagnosticat cu cancer cerebral.…

- Se trezesc de multe ori cu portofelul gol si viseaza la ziua de salariu mereu. Cinci zodii se confrunta extrem de des cu probleme financiare: Capricorn Chiar daca nu au noroc efectiv la bani, acesti nativi reusesc sa stranga ceva bancnote prin zgarcenia caracteristica zodiei. Acest nativ prefera sa…

- Reprezentantii PSD Spania solicita demisia Gabrielei Firea din functiile pe care le detine in partid, acuzand faptul ca primarul general al Capitalei, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o recent la Madrid, nu si-a alocat timp pentru discutii cu membrii comunitatii romanesti din aceasta tara. „In urma…

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea. Potrivit Mediafax, procurorii DIICOT efectueaza vineri 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in fapte de evaziune…

- In contextul exercițiului Seism 2018, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face recomandari utile pentru cetațeni, intr-o situație reala de cutremur. Dupa producerea unui cutremur: 1. Incercati, in primul rand, sa ramaneti calmi. 2. Linistiti persoanele speriate si copiii. 3.Verificati…

- Data de 10 octombrie (10.10) aduce cu ea o dubla energie karmica. In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de “datoriile”…