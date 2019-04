Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioada de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an. „S-a aprobat in Adunarea Generala semnarea contractului…

- Asosiatia Judeteana de Fotbal a chemat luni toate cluburile afiliate din judet sa ia parte la Adunarea Generala a AJF pentru a decide calendarul competitional pentru sezonul de primavara al intrecerilor aflate in organizarea AJF Gor...

- Constantin Iacov, fostul finanțator de la FC Național, povestește cum a fost schimbat in 2013 Dumitru Dragomir din funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal cu Gino Iorgulescu. „Imi aduc aminte ca in 2013 cand a candidat Gino la Liga contra lui Dumitru Dragomir. Gino nu ieșea, mai ales…