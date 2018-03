S-au trezit în safari, lângă doi gheparzi. Reacția incredibilă a turiștilor Doi turiști s-au plimbat cu un jeep in safari și au admirat de la departare priveliștea și animalele salbatice. La un moment dat, insa, gheparzii au devenit curioși și s-au apropiat sa descopere ce era acea mașina. S-au apropiat mai mult decat și-ar fi dorit cei doi turiști, ba chiar au intrat cu in mașina lor. Una dintre feline s-a pus pe capota, in timp ce cealalta s-a așezat comod pe bancheta din spate, conform euronews. Cei doi turiști au ramas blocați și nu știau exact cum sa reacționeze ca sa nu intarate animalele. Dupa ce și-au facut de cap și au… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

