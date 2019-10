S-au tras focuri de armă, în Timiș! Șofer fugar, urmărit de poliție Polițiștii au fost nevoiți sa faca uz de arma pentru a opri un șofer care nu a oprit la semnalele unei patrule, in Lugoj. Oamenii legii au plecat in urmarirea unui conducator auto, dupa ce acesta a incercat sa treaca de un control de rutina. The post S-au tras focuri de arma, in Timiș! Șofer fugar, urmarit de poliție appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

