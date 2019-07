S-au terminat fondurile pentru stimularea forței de muncă în județul Ialomița Ialomița a ramas fara fonduri pentru stimularea forței de munca. Mai mulți angajatori au fost inștiințați prin adrese oficiale de catre reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Ialomița cu privire la faptul ca nu exista bani pentru stimulentele financiare acordate de stat in momentul in care aceștia angajeaza șomeri care au implinit peste 45 de ani. Lipsa fondurilor a fost sesizata și in cazul subvențiilor acordate tinerilor absolvenți de licee sau facultați. Contactați telefonic, reprezentanții Ministerului Muncii, au refuzat sa ofere un punct de vedere oficial cu privire… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

