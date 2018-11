S-au taiat paduri cat 7200 de terenuri de fotbal

Stiri pe aceeasi tema

- Prima mansa din finala celei mai importante competitii intercluburi din America de Sud, Copa Libertadores, se va juca duminica intre cele doua cluburi rivale din Buenos Aires, Boca Juniors si River Plate, dupa ce meciul nu s-a putut disputa sambata din cauza unei ploi torentiale abatute asupra capitalei…

- Agent Green și EuroNatur trag un nou semnal de alarma: ultimele zone vaste de salbaticie, parcurile naționale din Romania sunt distruse și exploatate ilegal cu acordul Romsilva și sunt tolerate de Ministerul Mediului. O noua investigație realizata de Agent Green ...

- Selectionatele Austriei, Greciei, Poloniei si Portugaliei vor disputa baraje pentru calificarea la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019. Cele noua echipei care au castigat grupele preliminare si au obtinut biletele pentru turneul final din Italia si San Marino…

- Romania - Serbia, de la ora 16:00. Federatia Romana de Fotbal asteapta peste 45.000 de fani pe Arena Nationala la "finala" pentru primul loc in grupa din Liga Natiunilor, iar cel mai mare stadion al tarii va fi populat doar de suporterii nationalei lui Contra, sustinatorii...

- Romania U21 a trecut de reprezentativa similara a Țarii Galilor, scor 2-0, și e la un pas de EURO 2019. Dennis Man, marcatorul primului gol, nu și-a putut ascunde emoțiile la final. "Ne bucura enorm aceasta victorie. Am muncit foarte mult de la inceputul acestei campanii. Datorita noua, milioane de…

- Dumitru Dragomir a povestit un episod mai puțin cunoscut din viața sa și care s-a petrecut in perioada in care Romania era condusa de Nicolae Ceaușescu, cel care este și protagonistul istorisirii fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal

- Romania – Serbia, in Liga Națiunilor (14 octombrie, Arena Naționala, ora 16.00). S-au pus in vanzare biletele. Partida poate fi vitala pentru ierarhia finala a Grupei 4 din Seria C a competiției. Oficialii FRF mizeaza pe cel puțin 40.000 de oameni la acest meci extrem de important, daca nu chiar pe…

- Guvernul a dat publicitații imagini de la întâlnirea dintre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul Viorica Dancila, dar sunetul a fost taiat. Cei doi oficiali au vrut se întâlneasca de luni, dar premierul Dancila a…