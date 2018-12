S-au strâns 100.000 de semnături pentru inițiativa „Oameni noi în politică” „Pana in momentul de fata am reusit sa strangem cele 100.000 de semnaturi necesare. In saptamanile urmatoare intentionam sa continuam strangerea de semnaturi pentru a avea un numar mai consistent, dar mai avem si de indeplinit baremul in cateva judete, unde avem nevoie de un minim de 5.000 de semnaturi. Mai sunt cateva judete unde mai avem nevoie de cateva sute de semnaturi pentru a indeplini acest barem, dar suntem deja in faza in care putem anunta ca avem cele 100.000 de semnaturi”, a declarat Ciolos. Inițiativa „Oameni noi in politica” a fost propusa de 27 de organizații civice și patru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

