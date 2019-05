S-au stabilit taxele si impozitele husenilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale vor creste incepand de anul viitor cu aproape 5 la suta. Cresterea, cuprinsa intr-un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local (CL), desfasurata la finalul saptamanii trecute, fost aprobata de consilierii locali ai municipiului Zalau. Potrivit…

- Reducerea este oferita de Primaria municipiului Galati pentru impozitul pe locuinta, pe teren si pentru masina, dar nu si pentru taxa de habitat, care este de fapt cel mai scump impozit local suportat de persoanele fizice.

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aduce la cunoștința ploieștenilor ca, pana la data de 01.04.2019, pot beneficia de bonificația de 10% pentru plata integrala cu anticipație a impozitelor locale datorate pentru anul 2019. Ulterior acestei date, pentru sumele…

- Razvadenii buni platnici primesc si in acest an o bonificatie. La fel ca si anul trecut, contribuabilii razvadeni care isi achita integral, pana la sfarsitul lunii martie, taxele si impozitele locale, vor beneficia de o reducere de 10%. In acest sens, primaria Razvad a prelungit programul casieriei …

- DILEMA… Facebook-ul iar baga zazania intre alesii municipiului Husi! La ultima sedinta de Consiliu Local, cand liberalii si primarul s-au luat la sfada din primul moment al dezbaterii, o consiliera a semnalat ca “regia” conflictului ar fi fost postata cu o zi inainte pe facebook, motiv pentru care primarul…

- Contribuabilii care efectueaza plata integrala a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului asupra mijloacelor de transport pe anul 2019 pana pe 1 aprilie 2019 inclusiv, beneficiaza de bonificatie de 5-. Neplata pana la scadenta a impozitelor si taxelor locale atrage dupa sine majorari…

- Primaria UNGHENI anunta: taxele si impozitele locale raman neschimbate in 2019. Anunt de interes public prentru locuitorii comunei Ungheni: taxele si impozitele locale ramane, si in 2019, la acelasi nivel ca anul trecut. “Ne-am gandit ca viata e si asa destul de grea, mai ales pentru cei varstnici,…

- Deputatul PNL de Constanta Bogdan Hutuca este de parere ca "Guvernul incalca mai multe principii constitutionale deoarece OUG 114 obliga autoritatile locale sa creasca taxele si impozitele locale la maximul acceptat de lege, ignorand principiul autonomiei locale". Conform legii, fiecare autoritate locala…