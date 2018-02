Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei obtinute luni in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata polonezei Agnieszka Radwanska, nr. 31 mondial. In optimi, Kasatkina…

- Simona Halep va reveni pe locul 1 in clasamentul WTA, din 26 februarie, dupa ce a fost detronata pentru scurt timp de Caroline Wozniacki. Halep, care a inceput sezonul in fotoliul de lider mondial, va intra intr-o galerie selecta de jucatoare care au avut forta sa redevina cele mai bune din lume. …

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Simona Halep a facut angajarea la meciul de baschet U-BT Cluj – Keravnos Nicosia din FIBA Europe Cup. Fostul numar 1 mondial in tenisul feminin se afla la Cluj pentru a susține echipa Romaniei de FED Cup in partida cu reprezentativa Canadei. Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru…

- Jelena Ostapenko, letona care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros de anul trecut, a vorbit despre cum acea victorie i-a schimbat complet traiectoria carierei. "Dupa ce am caștigat Roland Garros, mi s-a schimbat toata viața, sunt mult mai populara in Letonia și oriunde merg sa joc.…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, transmite News.ro . De luni, Romania are un nou “numar…

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, informeaza Agerpres. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial dupa ce a detronat-o…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Cate puncte are Caroline Wozniacki peste Simona Halep in clasamentul WTA. Daneza Caroline Wozniacki a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul Australian Open, in timp ce romanca Simona Halep, finalista…

- Anunț de ultima ora facut de Simona Halep. Simona Halep s-a retras de la turneul WTA de la Sankt Petersburg, programat saptamâna viitoare, dupa evolutia de exceptie de la Australian Open, unde va juca finala contra danezei Caroline Wozniacki. Liderul mondial…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica, Eurostat. Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- SIMONA HALEP-ANGELIQUE KERBER ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova, Cehia, favorita 6 a turneului de la Melbourne si o va intalni in faza urmatoare pe Angelique Kerber, locul 16 WTA.Pentru cea mai buna performata din cariera la Australian…

- In plina competitie la Australian Open, acolo unde a ajuns in optimile de finala, Simona Halep a confirmat prezenta la inca un turneu. Este vorba despre turneul de la Doha, din Qatar (12-18 februarie). Turneul de la Doha face parte din categoria Premier 5 si vor mai fi prezente Caroline…

- Jelena Ostapenko a fost eliminata de la Austrialian Open. Calea Simoeni Halep spre titlul se netezește. Ostapenko, favorita 7, a cedat in fața favoritei 32, Anett Kontaveit. Finaldeza a batut-o pe letona in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-3. Dupa Venus Williams, Garbine Muguruza și Johanna Konta, eliminarea…

- Halep, inca doua saptamani lider mondial. Clasamentul WTA WTA a publicat, duminica, ierarhia mondiala care va fi valabila pentru urmatoarele doua saptamani, iar Simona Halep ramane pe primul loc cel putin pana la finalul turneului de Grand Slam de la Australian Open. Halep va lua startul la primul…

- Simona Halep va lua startul la primul Grand Slam al anului avand un avans de 330 de puncte fata de locul secund, ocupat de daneza Caroline Wozniacki, si la 375 de spaniola Garbine Muguruza, aflata pe pozitia a treia. In top 10 a avut loc, de altfel, o singura modificare. Americanca Coco Vandeweghe…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului, a pornit la drum marți noapte, 9 ianuarie, cu primul tur al calificarilor. Oficial, competiția se disputa…

- "Ma aștept la o schimbare a liderului mondial, da. Cred ca așa se va desfașura tot anul 2018. Nu exista nicio jucatoare care sa se diferențieze de celelalte. Nu poți spune ca este una care domina. Va fi un an interesant și ma aștept la multe schimbari la varful ierarhiei", a spus Garbine Muguruza,…

- Actualizare in clasamentul WTA. Ce se intampla cu Simona Halep Dupa turneul de la Shenzhen (China), in clasamentul mondial (WTA), dat publicitatii luni, au aparut cateva modificari, unele jucatoare a urcat cateva pozitii, in timp ce altele au coborat. Potrivit site-ului wtatennis.com, Simona…

- Campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, a fost eliminata neasteptat din primul tur al turneului WTA de tenis de la Sydney, fiind invinsa cu 6-3, 6-0 de Camila Giorgi (Italia), relateaza Reuters. Stephens, nr. 13 mondial, care nu a mai jucat de la finala Fed Cup din noiembrie, a comis 35…

- Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele titluri de la Shenzhen (China), la simplu si dublu, si are 330 de puncte mai mult decat daneza Caroline Wozniacki, care a urcat pe locul secund, in dauna spaniolei Garbine Muguruza, care ocupa locul al treilea,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Sydney, care va avea loc saptamâna viitoare, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters. Campioana de la Wimbledon spera sa îsi completeze astfel pregatirea…

- Ana Bogdan, calificata in optimi La dublu, perechea Simona Halep/Irina Begu s-a calificat in semifinale, dupa ce a dispus de cuplul Mihaela Buzarnescu/Irina Bara, scor 4-6, 6-4, 13-11. Ana Bogdan, locul 105 mondial, a invins-o pe sportiva italiana Camila Giorgi, locul 79 WTA, scor 6-4, 6-2, si s-a calificat…

- Ana Bogdan, locul 105 mondial, a invins-o pe sportiva italiana Camila Giorgi, locul 79 WTA, scor 6-4, 6-2, si s-a calificat in optimile probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, cu premii de 750.000 de dolari, potrivit news.ro.Bogdan va juca in optimi cu invingatoarea din meciul…

- Simona Halep a participat la turneu pe 23 și 24 decembrie, iar dupa aceste doua zile a primit un bonus financiar consistent. Directorul competiției, Suwat Liptapanlop, a declarat ca fiecare dintre cele patru jucatoare, Simona Halep, Karolina Pliskova, Johanna Konta și Jelena Ostapenko, au imparțit…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat categoric turneul demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda, ultimul din acest an. Romanca a participat la turneu pe 23 și 24 decembrie, iar dupa aceste doua zile a primit un bonus financiar consisten. Directorul competiției, Suwat Liptapanlop, a declarat ca fiecare…

- Simona Halep, tenismana numarul 1 mondial, a câștigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, azi, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale si s-a impus în…

- "Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta a invins-o pe letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-2, duminica, in finala mica a turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Konta (9 WTA) a incheiat conturile cu Ostapenko (7 WTA) intr-o ora si 11 minute. Britanica…

- Simona Halep a incheiat anul cu o victorie la turneul Hua Hin din Thailanda. Liderul mondial a invins-o pe Karolina Pliskova in finala competiției in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Halep a ajuns la 6-1 in favoarea ei in meciurile directe cu Pliskova, singura victorie a cehoaicei venind in Fed Cup. Halep a…

- Inaintea finalei de la Hua Hin, Simona Halep , la inalțime. Romanca a raspuns duminica unei noi provocari inedite. Sportiva noastra și Karolina Pliskova au facut pereche la dublu la turneul demonstrativ de la Hua Hin! Dar pe acoperișul celei mai inalte cladiri din Hua Hin! Simona Halep , Karolina…

- Simona Halep - Karolina Pliskova LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT STREAMING. Simona Halep o intalnește astazi pe Karolina Pliskova in finala turneului din Thailanda. Meciul incepe la ora 15:00. Ora disputarii finalei a fost schimbata deja pentru a doua oara de catre organizatori, dupa ce inițial…

- Simona Halep a reușit sa câștige meciul demonstrativ împotriva britanicei Johanna Konta, 6-3, 6-3, la World Tennis Thailand Championship, calificându-se în finala competițieiAstfel, în ultimul act al turneului, roânca o va întâlni în…

- Simona Halep – Karolina Pliskova (duminica, ora 13.00), finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, programata duminica. Halep a invins-o in prima semifinala pe britanica Johanna Konta cu…

- Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, în semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Românca a dat dovada…

- Simona Halep, liderul mondial din clasamentul WTA, va juca sambata in primul meci de la Hua Hin (Thailanda), de la ora 13:00 impotriva britanicei Johanna Konta (9 WTA). Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida dintre Halep și Konta va fi urmata de cea dintre…

- Presa vuieste despre faptul ca Simona Halep nu isi va prelungi contractul cu sponsorul tehnic Adidas, insa putem privi aceasta despartire ca pe un pas inainte! Simona se afla pe locul 1 in lume, iar imaginea ei poate fi valorificata de o alta firma gigant care sponsorizeaza mai multe staruri ale…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 11-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA. Astfel, in Top 100 WTA, Sorana…

- Reprezentantii WTA au dat drumul procesului de votare pentru cea mai populara jucatoare de tenis a lumii. De sase ani, trofeul a mers de fiecare data la poloneza Agnieszka Radwanska. In 2017, 26 de jucatoare au fost nominalizate de WTA pentru premiul fanilor, iar rezultatele vor fi publicate…

- * Liderul mondial Simona Halep, va evolua, la 23 decembrie, impotriva sportivei britanice Johanna Konta (9 WTA) in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin, s-a stabilit, ieri, in urma tragerii la sorti. In cealalata partida din semifinale se vor intalni jucatoarea ceha Karolina Pliskova (4…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…

- Simona Halep a declarat ca a acceptat sa joace la acest turneu care nu conteaza in circuitul WTA deoarece il considera o buna pregatire pentru startul sezonului. "Pot sa joc doua-trei meciuri inainte de startul sezonului competitional. O sa fie distractiv, nu o sa fie presiunea jocului oficial.…