- 28 viitori electricieni, din municipiul Deva, vor beneficia de burse lunare, precum și de stagii de formare practica in instalațiile E-Distribuție Banat. Dupa absolvirea cursurilor, electricienii acreditați vor avea oportunitați de angajare in cadrul companiilor E-Distribuție Cea de-a doua…

- Romanii pot solicita bani de la stat pentru a-și instala acasa panouri solare. Ei pot primi 20 de mii de lei pentru sisteme fotovoltaice și pentru a le conecta la rețeaua electrica, astfel incat sa poata vinde excesul de energie. Programul „Casa Verde Fotovoltaice” demareaza marți, 10 septembrie. De…

- Jojo și Paul Ipate s-au intors recent din vacanța. Cei doi au petrecut cateva zile in Ierusalim, alaturi de Vladimir Draghia și soția sa, Alice Cavaleru. Jojo a ramas profund impresionata de Orașul Sfant și de locurile vizitate și a ținut sa impartașeasca experiența cu prietenii sai virtuali: „Nu pot…

In total, vor fi montate 3 stații de incarcare rapida in oraș și 20 de stații lente, pentru fiecare autobuz, care vor fi montate la noua Autobaza.

- Parisul a declarat razboi fumatului, iar locurile unde acest viciu e permis sunt din ce in ce mai puține. Fie ca vorbim de restaurante, cafenele, aeroporturi sau gari, in principiu, orice spațiu public inchis din Hexagon are reguli foarte clare: fumatul e strict interzis. Francezii au trecut insa la…

- Piața auto europeana traverseaza in prezent o perioada relativ modesta, iar Dacia este unul dintre puținii constructori europeni care inregistreaza inmatriculari in creștere. Constructorul de la Mioveni a raportat anterior aproape 60.000 de unitați inmatriculate la nivelul lunii iunie, iar compania…

- In perioada 11.07.2019 – 13.07.2019, Poliția Municipiului Suceava a desfașurat o acțiune pe raza de competența, pe linia asigurarii ordinii și liniștii publice in zona parcurilor, spațiilor de joaca pentru copii, teraselor, precum și pe linia prevenirii faptelor cu violența comise in proximitatea acestora.…

- Vacanta reprezinta prilej de bucurie pentru toti copiii, insa in aceasta perioada exista posibilitatea ca acestia sa fie expusi unor situatii de risc.Fie ca vorbim de excursii la mare sau la munte, de tabere pline de aventura, ori de multe ore petrecute in aer liber, este importanta cunoasterea si…