- Dupa confirmarea pestei porcine africane, oamenii din Secu au facut zid in fata autoritatilor ca sa nu le ucida animalele. In prima zi, au fost ucisi doar 15 porci din 94. Cand s-au intors, inspectorii DSV n-au mai gasit porci in sat. Asta pentru ca majoritatea satenilor i-au taiat peste noapte.…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Dolj a fost confirmat, marti, intr-o gospodarie din satul Comanicea, zona fiind plasata sub supraveghere oficiala. S-a stabilit o zona de protectie pe o raza de trei kilometri si o zona de supraveghere, pe o raza de zece kilometri in jurul focarului.

- Boala care afecteaza suinele, despre care se stie ca nu are leac, a ajuns si in judetul Dolj. Mai exact intr-o gospodarie din comuna Secu, satul Comanicea, din cate anunta marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala…

- CLARIFICARE…Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui, aduce la cunostinta populatiei ca pe teritoriul judetului nu au fost diagnosticate cazuri de pesta porcina africana la porcii domestici sau la porcii mistreti. In acest sens a fost emis un comunicat catre populatie,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Cel mai eficient fermier roman, aradeanul Dimtrie Musca, cel care conduce ultimul CAP din țara, eficient și profitabil, a lansat un apel catre autoritați, in contextul gripei porcine africane: ” Opriți crima și sabotajul agriculturii romanești!”. El explica, punct cu punct, care au fost greșelile autoritaților…

- Porcii mistreti de pe fondurile de vanatoare vor fi inventariati, iar efectivele vor fi transmise Directiei Sanitar-Veterinare. Asta au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul Planului de masuri pentru prevenirea aparitiei unor focare de pesta porcina africana pe teritoriul…

