Stiri pe aceeasi tema

- Soferii lugojeni s-au trezit trasi pe dreapta, aparent fara motiv, si asta pentru ca mai marii conducatori ai urbei au schimbat din nou semnele de circulatie in oras. Mai exact, comisia de circulatie din cadrul Primariei Lugoj a decis ca accesul pe strada Padesului sa nu se mai faca de pe strada Bucegi,…

- Pe un tronson de 12 kilometri conducatorii auto au benzi alternative de circulatie. Autoritatile spera sa reduca astfel numarul accidentelor de circulatie. Soferii spun insa ca riscurile au crescut pentru ca multi incalca linia dubla continua si intra in depasiri periculose. In plus, in zilele aglomerate,…

- Peste 1.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 312.800 de lei, au fost aplicate de politistii de la transporturi si de la rutiera in prima jumatate a anului, in urma controalelor privind legalitatea desfasurarii transporturilor in regim "Taxi" si "in regim de inchiriere" in zona aeroporturilor…

- Un studiu al Poliției Romane asupra profilului celor care produc cele mai multe accidente rutiere grave. pe drumurile din țara, arata ca in primele 5 luni ale anului, cei mai periculosi soferi sunt tinerii sub 25 de ani. Potrivit studiului, soferii cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani…

- Sporturile de echipa au intrat in vacanța, iar Libertatea face astazi o recenzie a acestora și cum se imparte Romania din perspectiva geografica, dar și a cluburilor sportive. A fost luat in calcul cel mai important trofeu de la opt sporturi de echipa din Romania: caștigatoarea campionatului la fiecare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, la Bruxelles, dupa intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca le-a promis acestora ca nu va da nicio ordonanța de urgența pe justiție și ca „lucrurile s-au schimbat”…

- Romania a fost zguduita de-a lungul timpului de multe miscari ale scoartei pamantului. Cele mai mari distrugeri le-a produs cutremurul din anul 1977, in urma caruia aproape 1.600 de oameni au murit.

- „Acei 22 de ani de viața naționala in cadrul statului roman au dus la progrese enorme pe terenul cultural, social și economic. Analfabetismul, aceasta rușine a stapanirii țariste, aproape dispare. Reforma agrara facuta in mod egal pentru toate naționalitațile duce la o inflorire a economiei rurale,…