S-au răsturnat prognozele pentru referendum la casele de pariuri Casele de pariuri și-au schimbat ofertele pentru referendumul de duminica și a aparut un trend clar legat de cvorumul de prezența necesar validarii scrutinului. La casa de pariuri eFortuna, estimarile de vineri nu inclinau balanța decisiv: pariorii caștigau la fel de mulți bani și daca mizau ca prezența la referendum va fi peste 29.5% și daca mizau ca prezența la referendum va fi sub 29.5%. Cum pragul la referendum este de 30%, oferta de vineri a casei de pariuri arata ca validarea scrutinului popular era o necunoscuta. Sambata, casa de pariuri a venit cu o noua oferta, din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

