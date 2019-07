S-au RĂSCULAT primarii: “Ne duceți cu vorba” "AOR, cu un an si jumatate in urma, a primit cu incredere si multe sperante numirea domniei voastre in fruntea Ministerului Finantelor Publice, dar satisfactia colaborarii pe care ne-ati oferit-o este una care ne-a scazut acel entuziasm al inceputului, pe intreaga perioada parcursa din ianuarie 2018 pana in prezent nereusind un dialog productiv, care sa permita gasirea de solutii menite sa sprijine administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale cu statut de oras. Tinand cont de faptul ca, in ultimii ani, bugetele unitatilor administrativ-teritoriale au suferit scaderi semnificative,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

