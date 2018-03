Stiri pe aceeasi tema

- Primele bilete pentru proiectia de deschidere a American Independent Film Festival care va avea loc in data de 27 aprilie, la Cinema PRO, cu filmul „I, Tonya“ (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, s-au pus in vanzare.

- Primavara ne bucura nu doar cu vreme frumoasa, dar si cu o multime de plante de sezon, ce au numeroase beneficii pentru organismul uman. Leurda, urzica, spanacul si ceapa verde sunt printre cele mai folositoare plante de sezon.

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- Nicoleta Nuca, fosta concurenta de la X Factor, s-a facut repede remarcata datorita vocii bune pe care o are. Prezenta la un eveniment, artista s-a afisat cu noul iubit. Zilele trecute, la petrecerea Radio Zu, Nicoleta Nuca nu a mai venit singura, ci in compania unui tanar cu ochi albaștri. Deși la…

- Avertizarea Cod portocaliu de frig emisa de Administrația Naționala de Meteorologie se prelungeste și in județul Bacau. Astfel, pana pe data de 2 martie 2018, ora 20.00, valul de frig va fi in intensificare, gerul va fi persistent chiar și pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Festivalul de Cinema Itinerant de Limba Portugheza (FESTin) a selectionat in acest an pentru sectiunea nou infiintata “Mostra Latim”, in care prezinta filme produse in tari de limba latina, filmul “Scurtcircuit” al regizorului Catalin Saizescu. “Scurtcircuit” a primit The Outstanding Artistic Achievement,…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Programul Cinematecii Romanesti de la Institutul Cultural Roman din Londra se relanseaza maine, 27 februarie, cu pelicula „Doua lozuri”, o comedie spumoasa, in regia lui Paul Negoescu, care a devenit rapid cel mai vizionat film romanesc al ultimilor ani. Filmul se inspira din nuvela „Doua loturi” a…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat din nou pe prima treapta in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis. Simona Halep are 7965 de puncte in timp ce, fostul lider mondial, Caroline Wozniacki are 7525 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de urmatoarele…

- Duminica, 25 februarie, echipa celui mai recent film al lui Catalin Saizescu, „Scurtcircuit” („Fault Condition”) – film intrat in cinematografe din 23 februarie -, este prezenta intr-un spectacol de gala, la „Happy Cinema” din Buzau, incepand cu ora 18,00. Vor participa la proiecția de gala Catalin…

- In 2018, SCM „Gloria”, clubul sportiv infiintat anul trecut de Primaria Buzau, va avea un buget total de 7,6 milioane de lei. Cum era de asteptat, cei mai multi bani s-au indreptat catre sectiile de rugby si handbal, fiecare primind cate 2,4 milioane de lei. Ambele formatii au sanse mari de promovare…

- HyperX®, divizia de gaming Kingston Technology Company, Inc., a anunțat astazi livrarea a peste 4 milioane de perechi de caști de gaming. HyperX a început sa livreze caști de gaming în aprilie 2014, atingând cifra de 1 milion de unitați în mai puțin de doi ani.…

- La nivel general, orice scrisoare de intentie trebuie sa exprime:• motivul pentru care aplici la locul de munca respectiv;• argumentele care te recomanda drept potrivit pentru pozitia respectiva;• dorinta de a fi contactat pentru a demonstra mai multe. Scrisoarea de…

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.

- Casa Judeteana de Pensii Gorj va distribui incepand de luni, 19 februarie, primele bilete de tratament in statiunile balneare. Pot solicita un astfel de bilet atat pensionarii, cat si salariatii, somerii, angajatii sau b...

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Agenția Internaționala de Presa și Radio Sputnik Moldova, în colaborare cu organizații și medii de informare din domeniul educației și științei, lanseaza noul proiect multimedia Sputnik.Cunoștințe. Acesta prevede…

- Evenimentul zilei va invita la avanpremiera filmului Scurtcircuit! Pelicula prezinta povestea tulburatoare a unei tragedii care a mistuit viața a șase bebeluși, dar pe langa tragedia in sine, filmul este despre speranța și ajutor. Proiecția va avea loc pe 21 februarie 2018, ora 19:30, la Cinema PRO,…

- Prezenta unui animal de companie intr-un camin este o noua responsabilitate pentru stapani, mai ales daca acestia locuiesc intr-un apartament si nu la casa, acolo unde cainele ori pisica ar avea mai multa libertate.

- Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat in premiera trei clipuri video teaser despre urmatorul flagship al companiei din peninsula. Acesta vine cu ceva noutati, mai ales in ceea ce priveste emoji-urile, miscare care pare preluata de la Apple.

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru ocupa locul 10, dupa primele doua manse ale probei individuale feminine de sanie, desfasurate luni la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud).Stramaturaru a fost cronometrata cu timpul de 1 min 33 sec 001/1000, 46 sec 469/1000 (locul 8) in prima…

- Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc in apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul caruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prabușit. Serviciile de intervenție au gasit trupurile neinsuflețite…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie.

- A doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA…

- Actorul american de origine romana, Sebastian Stan, care a ajuns sa joace in unele dintre cele mai titrate producții americane de film, alaturi de actori ca Matt Damon, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Chris Evans sau Robert Downey Jr., vine la București in aceasta primavara. Sebastian Stan va fi…

- Doar doua zile a durat de cand a aflat cat de grava este situația genunchilor sai, probleme netratate corespunzator din cauza diagnosticarilor medicale greșite, caci Florin Chilian a ajuns l-a bisturiu. Artisutul a fost operat de urgența vineri, la un genunchi, de o echipa condusa doctorul Marian Anghelescu…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic ul "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- Filmul "Maze Runner: The Death Cure", cea de-a treia parte a seriei "Maze Runner", a debutat direct pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 23,5 milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP. …

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- Soldații: Poveste din Ferentari este varianta moderna ”Romeo și Julieta”, plasata la periferia Bucureștiului, acolo unde doua lumi total diferite se intalnesc. O poveste de dragoste ce se transforma intr-o fabula despre vinovație. Lungmetrajul spune povestea lui Adi, un antropolog in varsta…

- Prezența-surpriza la DNA! Radu Gavris, șeful Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Romane, a ajuns joi la sediul anticorupție. Potriviu unor surse, acesta nu a fost citat in vreun dosar si nu ar fi vorba de o audiere.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, explicand prezenta sa la consultarile cu presedintele Iohannis privind desemnarea unui nou premier, dupa ce anuntase ca nu va mai veni la Palatul Cotroceni in acest mandat, ca „viata bate filmul” si ca era incorect sa nu vina, scrie Mediafax.„Se mai ...

- Dupa ce s-a aflat, alaturi de colegii de la PSD si ALDE, fata in fata cu primul om stat, la consultarile pe tema desemnarii noului prim-ministru, urmare a demisiei lui Mihai Tudose de la sefia Executivului, Liviu Dragnea a explicat de ce a ales sa mearga, totusi, la Cotroceni. Daca deunazi recunostea…

- S-au gândit ca este amuzant sa mearga la film cu fosta partenera, fara sa știe ca iubita actuala facea același lucru. Ceea ce s-a întmplat însa a fost de-a dreptul incredibil. Cuplurile, care le-au adus pe foștii lor parteneri sa urmareasca filmul ”The…

- Filmul "Jumanji: Welcome to the Jungle", o continuare a celebrului lungmetraj de comedie "Jumanji" din 1995 în care rolul principal a fost interpretat de regretatul Robin Williams, a urcat o pozitie si a ajuns pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit estimarilor…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Monica Niculescu a pierdut in primul tur al turneului de la Shenzen. A fost invinsa in doua seturi. Jucatoarea Monica Niculescu , locul 79 WTA, a fost eliminata, duminica, in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen (China), desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari. …

- „Star Wars: Ultimii Jedi” – cel mai recent film din celebra franciza – readuce Forta si mai aproape de fanii universului creat de George Lucas, reusind cu maiestrie sa pastreze elemente din episoadele vechi, dar sa le aduca un suflu nou in noua trilogie dezvoltata sub umbrela Disney. In regia lui Rian…