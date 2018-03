Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni. „Valoarea proiectului este de aproximativ…

- Cristi Minculescu, Valter Popa și Doru Borobeica duc floarea de IRIS mai departe. Cea mai mare trupa de rock clasic de la noi vine in aceasta seara la Teatrul „George Ciprian” din Buzau pentru un concert ca in zilele bune. Poți asculta cele mai mari hituri ale trupei tale preferate, precum Strada ta,…

- Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro, Naționala de Rock a Romaniei ce se califica la fiecare turneu final, te cheama la Hard Rock Care pe 22 martie, incepand cu ora 21:30, sa strigi, ca Moțu’ Pittiș pe vremuri: “Ține minte… sfarșitul nu-i aici!”. Poveștile IRIS nu au final. Adevaratele povești de…

- Doru Octavian Dumitru ajunge la Cluj-Napoca. Cunoscutul artist nu mai are nevoie de nici o prezentare. Spectacolele sale sunt unice iar Tuneul „AI DREPTATE DRAGA MEA” va confirma acest lucru. Doua ore de comedie pura va vor face sa va simtiti mai bine si sa priviti viata cu mai mult optimism. Biletele…

- Turneul ArgEnTango Tradițional va ajunge pe 20 martie, in Lugoj, și pe 21, in Timișoara, dupa un periplu in mai multe orașe din Romania și Germania. Analia Selis, alaturi de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa și violonistul…

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- "Pornit de la o initiativa a trei elevi in ultimul an de liceu, evenimentul nu este doar unul caritabil, ci este un adevarat manifest al implicarii tinerilor (de orice varsta) in cauze sociale. #BCFS a adunat in jurul sau zeci de persoane dornice sa dea o mana de ajutor: de la initiatori, la voluntari,…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, duminica, 18 martie 2018, de la ora 19:00, concertul intitulat „Ritual de Primavara”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac…

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- Actori ai Teatrului de Comedie din București vor juca la Suceava piesa „Fierarii”, in regia lui Horațiu Malaele. Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, incepind cu ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Horațiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaița, Valentin Teodosiu și Mircea…

- Cosmin Contra a anunțat stranierii pentru primele meciuri din 2018. Surpriza uriașa printre tricolori. S-au pus in vanzare biletele pentru jocul cu Suedia . In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova,…

- CSM BUCURESTI MIDTJYLLAND LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CSM BUCURESTI are sanse minime de a mai termina pe locul 1, dar trebuie sa castige meciul cu MIDTJYLLAND pentru a juca in ultima etapa, in deplasare, cu Rostov Don, pentru locul 2. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica,…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Teo, Vio și Costel fac show de aproape 15 ani și au contribuit fenomenul de stand up și la dezvoltarea lui in țara noastra! Show-ul va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19.00, iar baieții se vor dezlanțui pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timișoara! In prezent cei trei au clubul…

- Reprezentația spectacolului ”Straini in noapte” va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, de la ora 19:00 Reprezentația din 27 martie a piesei de teatru ”Straini in noapte”, cu Florin Piersic și Medeea Marinescu, va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, la ora 19:00, la Centrul Cultural…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Wizz Air a anunțat astazi o noua expansiune și crearea de locuri de munca pentru baza din Cluj. O aeronava suplimentara Airbus A320 se va alatura flotei locale, ceea ce va face ca numarul total sa ajunga la șapte aparate de zbor, precum și lansarea a noi rute spre Viena in Austria și Lyon in…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Ediția din acest an a Mastering the Music Business - conferința dedicata industriei muzicale din Romania - aduce inca o noutate: sesiunile de audiții. In timpul acestora, cațiva dintre producatorii muzicali invitați (autohtoni și internaționali) le vor oferi feedback in timp real, fața in fața, celor…

- Membrii legendarei trupe Judas Priest revin la București pe 22 Iulie, la Romexpo, unde vor susține un concert in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o producție fantastica, total noua, publicului din Romania - un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu mulți decibeli…

- Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- In plina stagiune aniversara, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești continua sa susțina tinerele talente, așa cum sunt și artiștii aflați la inceput de drum, a caror cariera concertistica se anunța a fi de un real succes. Astfel, in Sala de concerte “Ion Baciu”, maine, de la ora 19:00, va avea…

- Wizz Air, mai multe zboruri spre Londra Luton din București. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat vineri, 2 februarie, introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creste cu inca cinci frecvente pe saptamana (de la 21 la 26) zborurile spre…

- Trupa Massive Attack canta la București pe 21 iunie, la Arenele Romane Trupa Massive Attack va susține, pe 21 iunie, un concert la Arenele Romane din București. Trupa Massive Attack a luat naștere la Bristol, cu 30 de ani in urma, și este considerata un pionier al genului trip hop și inovatoare a muzicii…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numeste “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar si alte piese deja…

- Carla’s Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese…

- Carla's Dreams va prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja indragite de fanii artiștilor, intr-un show numit "Monomaniac". "Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținand cont ca este al treilea de acest tip - consideram ca ne putem permite sa…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 15-a. Campioana Romaniei, CSM București, a obținut luni cea de-a 15-a victorie consecutiva in Liga Florilor la handbal feminin. CSM conduce autoritar campionatul, cu 12 puncte mai mult decat locul 2, HCM Ramnicu Valcea, care are un joc mai puțin. Luni, 29…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Mariza se intoarce in Romania pentru un concert extraordinar pe data de 17 Februarie, la Sala Palatului, de la ora 20.00, biletele fiind disponibile incepand de la 110 lei la 300 de lei pentru VIP. Nascuta pe data de 16 decembrie 1973, in Mozambic, si crescuta in Portugalia, multipla nominalizata la…

- Festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primul headliner confirmat este trupa finlandeza de melodic metal, CHILDREN OF BODOM care revine la Bucuresti dupa 5 ani la editia a 7-a a festivalului. Multe alte trupe vor fi anuntate in lunile care urmeaza.…

- Kreator, Vader si Dagoba canta la Bucuresti pe 25 ianuarie 2018 la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) in cadrul primului mare show de metal al anului ! Concertul face parte din turneul Kreator – “Gods Of Violence”, nume purtat si de cel mai recent album al germanilor, turneu care ajunge in…

- Suedeza Bella Gullden, surpriza din partea fanilor echipei CSM București. Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit, aseara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe vine marti la Bucuresti impreuna cu o delegatie de oameni de afaceri. Mega-podul de la Braila si Metroul de Otopeni, cele mai mari proiecte de la Drumuri si Metrorex, vor fi realizate cu sprijinul inginerilor niponi. In Romania, japonezii au mai fost implicati…

- Biletele de la TAROM pentru ruta Iasi - Madrid sunt blocate, dupa cum afirma o pasagera care a luat teapa de doua ori. Femeia a platit pentru zboruri directe si a fost anuntata ca va avea de calatorit noua ore in loc de patru din cauza escalei din Bucuresti. Cand a sunat la companie, a fost informata…

- Libertatea prezinta culisele numirii lui Gica Popescu in funcția de consilier al premierului Mihai Tudose, pentru organizarea Euro 2020 in Romania. Potrivit deciziei sefului Guvernului, fostul mare internațional ”asigura exclusiv consilierea in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Marți, 9 ianuarie 2018, șoferii de pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, și probabil nu doar ei, au avut surpriza neplacuta sa vada ca au de platit amenzi pentru ca staționau neregulamentar. Este adevarat ca pe trotuar nu ar trebuie sa se parcheze, fiind ilegal. Șoferii sunt revoltați, pe buna…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Celebra trupa a anilor 90 si 2000, CRAZY TOWN, canta la Bucuresti pe 21 ianuarie de la 21:30 la Hard Rock Cafe! Special pentru acest show nu vom avea mese in fața scenei! Formata in 1995, trupa a devenit celebra pentru hitul “Butterfly” (Numarul 1 in Billboard Hot 100), piesa care a propulsat albumul…

- Miercuri, pe 17 ianuarie, de la ora 21:30, pentru a doua oara la Hard Rock Cafe dupa showul sold out din martie 2017, Bucovina va invita la un special exclusive show care nu trebuie scapat in cadrul unui show METALHEAD si BestMusic Live Concerts ! Castigatoare a numeroase premii METALHEAD Awards an…

- Judas Priest canta pe 22 iulie 2018 la Romexpo, in cadrul turneului „Firepower”. Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena…

- Formatia britanica heavy metal Judas Priest va reveni la Bucuresti cu un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de Metalhead Meeting Festival.Trupa isi va prezenta la Bucuresti albumul „Firepower”, pe care il va lansa anul viitor, scrie news.ro. Organizatorii…