- "Ii mulțumesc Domnului Dumnezeu ca este sanatoasa. Meciuri și turnee vor mai fi multe. Simona este tanara, poate caștiga și un Grand Slam, unul sau chiar doua", a spus Stere Halep dupa finala. El este convins ca daneza a avut in plus un dram de noroc. "Ce a avut Caroline in plus? A avut puțin noroc.…

- O tânara studenta din Kazakhstan a ieșit din casa, la -40 de grade, îmbracata într-o fusta scurta. Studenta a decis sa poarte un dres, peste care si-a pus o fusta, totul pentru o iesire într-o seara, în capitala Kazakhstan-ului. Însa chiar și o plimbare…

- La 40 de ani, pe care ii va implini pe 28 ianuarie, Gigi Buffon are nevoie și de relaxare. Portarul lui Juventus, accidentat de o luna și jumatate, s-a refacut in vacanța petrecuta alaturi de logodnica sa, Ilaria D'Amico (44). The Sun a comentat: "Sunt un cuplu superb".

- Radu Mazare (foto: Timetv.ro) Angajații Primariei Constanța au facut scut in jurul fostului primar Radu Mazare și au refuzat sa ne furnizeze informații de interes public in urma unei solicitari trimise in temeiul Legii 544/2001. Info Sud-Est a cerut Primariei Constanța copii dupa contractul de vanzare…

- Diana Bișinicu a avut parte de un incident care i-a provocat mari dureri, in timp ce se afla peste Ocean. Diana Bișinicu, mama a unei fetițe adorabile , a fost in America, acolo unde a fost invitata sa cante la un eveniment. Din pacate, artista și-a luxat piciorul și a cantat cu mari dureri și cu piciorul…

- Seful PSD Liviu Dragnea a acuzat luni seara o parte dintre ministrii cabinetului Tudose, fara a da nume, ca au "plimbat minciuna dintr-o parte in alta" si astfel au contribuit la escaladarea tensiunilor in partid. "I-am avertizat pe toti ca asa ceva nu voi mai accepta I-am rugat pe colegi sa faca un…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, in ultimele zile, de pe o insula din Papua Noua Guinee din apropierea unui vulcan care a erupt. Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Vulcanul se afla…

- Dave si Suzanne, cuplul care detine principalul resort de pe insula tropicala, au petrecut cinci ani transformand o casa rustica intr-una care a intrat pe TripAdvisor in primele cinci resorturi de lux din Panama si din intreaga America Centrala. Paradisul exotic Casa Cayuco Eco Adventure Lodge se intinde…

- Un barbat in varsta de 76 de ani din Logrești a fost reținut joi de polițiștii din Stoina, fiind banuit de incendierea unei mașini. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca batranul ar fi incendiat miercuri se...

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- Irina Gavriluț (36 de ani), medic stomatolog, și Andrei Gregorian (36 de ani), medic stomatolog, cu specializare in estetica faciala, doi buni prieteni și foști colegi de facultate, și-au propus sa caștige cat mai mult la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul in care intuiția face toți banii!

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pina acum la Tirgul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca. "E normal, frumos…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- In octombrie 2011 au mers la alatar, ea fiind cea de-a treia soție a artistului. Cantarețul englez Paul McCartney, fost membru al formației The Beatles, este un norocos pentru ca are alaturi de el o femeie superba. El are 75 de ani și o cariera de succes in industria muzicala, ea este cu 17 ani mai…

- Adrian Mutu si sotia sa petrec o vacanta de neuitat in Republica Dominicana. Cei doi si-au luat si fiul cu ei, dar si nasii, pentru a se bucura impreuna de peisaje insorite ale acestei tari superbe.

- Un grup de neozeelandezi si-au facut o mica insula de nisip in mijlocul estuarului din Tairua pentru a evita o lege care interzice consumul de alcool in public in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, relateaza Agerpres.

- Cantareața Adda a fost nevoita sa mearga sa-și onoreze contractele pentru show-urile din noaptea dintre ani intr-un picior. Adda, care este mamica unui copil , a intrat in noul an cu un mic incident. Cantareața Adda, care a sabit peste 20 de kilograme intr-o perioada de șapte luni , a mers la concertele…

- Temperaturile cumplite din țara i-au pus pe fuga pe doi dintre cei mai buni jucatori din Liga 1, care iși petrec vacanțele cat mai departe de Romania. Alexandru Baluța, starul celor de la CSU Craiova, se relaxeaza in vacanța tocmai in Republica Dominicana, acesta postand cateva poze de la plaja pe…

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…

- Medicul Pompiliu Popescu explica ce risca Denis Alibec daca se opereaza de pubalgie. ”Daca se opereaza, pierde din viteza, ceea ce pentru un atacant este principala calitate. Sunt doua variante intervenții chirurgicale: secționarea sau curațarea inserției adductorului. In ambele cazuri este afectata…

- Serena Williams se simte neputincioasa in postura de mama. Sportiva este disperata pentru ca fetitei ei in varsta de doar 3 luni ii dau dintii si plange foarte mult. Serena a postat un mesaj disperat pe contul ei de Instagram si a cerut sfatul fanilor.

- Durerea in orice parte a corpului este, in mod normal, un semnal de alarma, dar, in ciuda acestui lucru, ignoram de multe ori acest semn ca ceva este in neregula. Orice durere care dureaza o sptamana sau mai mult, ar trebui analizata, cu atat mai mult daca este localizata intr-una dntre urmatoarele…

- Mirela Vaida a trait momente neplacute inainte sa inceapa editia de astazi a emisiunii "Acces Direct". Totul s-a intamplat in timp ce era la volanul masinii personale, in trafic. Imaginea pe care a urcat-o pe internet a fost insotita si de un mesaj.

- Un barbat din Intorsura Buzaului a platit 750 de lei pentru a-și putea inmormanta tatal. Povestea lui Vasile Fekete dovedește ca Biserica Ortodoxa pretinde bani de la enoriași pentru tot felul de servicii, slujbe de cununie, botez sau inmormantari. Aceste sume de bani nu sunt date de credincioși de…

- Insula americana Hawaii se pregateste de un eventual atac nuclear din partea Coreei de Nord. Pentru prima data de la sfarșitul Razboiului Rece, in cadrul unui exercitiu, au fost pornite sirenele de alarmare.

- Cercetatorii si detectivii din strainatate incearca sa dezlege misterul unei ''nave fantoma'' plina cu schelete care a esuat pe coasta Japoniei. Nava a fost descoperita pe tarmul din Oga, prefectura Akita, de pe coasta de vest a Japoniei. Conform IFL Science, barca are o lungime de 7 metri si contine…

- Abia acum s-a aflat ce trebuie sa faci pentru a scapa de frecventele dureri de cap. Durerile de cap nu-ti mai dau pace? Te doare capul aproape o zi intreaga. Iti oferim cele mai bune trucuri pentru a scapa de aceste probleme.Durerea cronica afecteaza milioane de persoane din intreaga lume.…

- Companiile aeriene au primit un avertisment privind cenusa vulcanica din aer, din apropierea insulei vulcanice indoneziene Bali, dupa ce un vulcan a produs un nor negru de cenusa care s-a inaltat pana la 1500 metri inaltime.

- Primul iesean se pare ca este nemultumit de faptul ca a ramas fara produs desi il pusese in cos. „Dimineata devreme cand s-au pornit promotiile am pus in cosul de cumparaturi o consola Microsoft Xbox One Slim 500 GB, white la pretul de 599.99 lei si o tigaie wok Tefal Only Cook, thermo-spot, 28 cm la…

- Balul Debutantelor insemna pana nu demult debutul in inalta societate, cu alte cuvinte, faptul ca tanara in cauza devenea disponibila pe piața maritișului. De altfel, multe dintre aceste tinere se casatoreau cu aceeași rochie pe care o purtau la acest eveniment. Azi, nu mai are aceeași semnificație,…

- De Ziua Recunoștinței, Ambasada SUA s-a decis sa posteze o rețeta tradiționale americana de curcan. ”De Ziua Recunostintei, colegii nostri Katie si Lee ne-au aratat cum pregatesc curcanul la cuptor, dupa o reteta americana traditionala” a postat Ambasada pe contul de facebook, alaturi de un video explicit. Ziua…

- Durerea de cap acuta reprezinta o afecțiune care se manifesta prin cefalee brusca, intensa, care atinge intensitatea maxima la un minut de la declanșare și care poate incepe sa se disipeze dupa o ora. In unele cazuri, aceasta durere poate persista timp de peste o saptamana.

- Prezenta neașteptata pe o plaja de la Hollywood. Dupa ce a facut o baie in ocean, un crocodil cu o lungime de aproape doi metri și-a continuat plimbarea de-a lungul plajei, in bataia valurilor.

- Localnicii unui orașel din Florida au trecut prin momente de panica in timp ce se aflau pe plaja fiindca pe nisip și-a facut apariția un crocodil uriaș. Reptila a facut numeroase drumuri de pe plaja in apa și invers, ținandu-i departe pe toți.

- Imaginea cu Dragoș Bucur plin de sange a creat o adevarata isterie dupa ce Codin Maticiuc a postat-o pe contul de socializare. Fotografia a fost facuta la filmarile pentru „Hawaii”, cel mai recent film in care cei doi sunt coegi de platou. Codin Maticiuc și-a speriat fanii. Acesta a postat o fotografie…

- Doi barbați din Corbii Mari, județul Dambovița, au pus la cap la cap o inșelatorie din care sperau sa caștige Post-ul CORBII MARI: S-au umplut de rușine la batranețe! Cum s-au gandit sa faca rost de bani și ce au pațit! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au trecut patru ani de cand fostul președinte de la Pandurii, Marin Condescu, și fostul vicepreședinte Viorel Temelescu, au fost reținuți și incatușați pentru 24 de ore intr-o ancheta in care au fost acuzați ca au furat milioa...

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost in centrul atenției la Beijing, China. Dupa ce a aterizat impreuna cu soțul sau ieri dimineața, in capitala Chinei, astazi Melania Trump a avut un pragram de vizita complex. Imbracata elegant, dar fara pantofi cu toc in picioare, Prima Doamna a avut…

- Gianluca Vachhi nu a ratat ocazia de a-si etala corpul lucrat plin de tatuaje si a fost surprins pe o plaja de fite din Miami. Acesta a fost surprins de o femeie, cu totul diferita fata de fostele sale iubite celebre.

- Homeopatia se folosește de asemenea de medicamente, nu doar de leacuri babești, aspect cunoscut de foarte puțini oameni. Astfel ca, datorita a doi francezi farmaciști și frați pe numele lor Boiron, homeopatia este o parte a farmacopeei franceze. Granulele homeopate pot fi atinse fara nici…

- Celebra metoda a agenților de paza de la diferite obiective, mall-uri sau supermarket-uri, de a duce persoanele suspecte de furt sau te miri din ce alte motive, in diferite birouri și de a le percheziționa sau chiar de a le brusca, constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoarea.