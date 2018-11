S-au născut deja primii bebeluși modificați genetic în laborator? Așa susțin chinezii Un cercetator chinez susține ca primii bebeluși modificați genetic, care sa fie imuni la HIV și SIDA, s-au nascut deja in țara sa, in urma unui experiment. Daca acest lucru va fi confirmat, atunci experimentul ar marca un salt profund al științei. Omul de știința He Jiankui a anunțat, prin intermediul unei inregistrari pe Youtube, in urma cu cateva saptamani, nașterea a doua gemene al caror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente in fața virusului SIDA și HIV. Daca acest lucru va fi confirmat, atunci experimentul ar marca un salt profund al științei și eticii. Se pare ca, anunțul a generat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Dupa acest anunț, China a ordonat deschiderea unei anchete. Acesta este un act descris de numerosi cercetatori drept ''o nebunie', informeaza AFP. He Jiankui, profesor la o universitate din Shenzhen, in sudul Chinei, a anuntat intr-un videoclip difuzat luni pe platforma YouTube nasterea 'in urma…

- He Jiankui, profesor la Universitatea din Shenzhen, in sudul Chinei, a anuntat intr-un videoclip difuzat pe YouTubenasterea "in urma cu cateva saptamani" a doua gemene al caror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente in fata virusului SIDA. Dupa ce unii experti au cerut verificarea firmatiilor…

- Cercetatorul He Jiankui, profesor la Universitatea sudica de stiinta si tehnologie din Shenzhen, afirma ca s-au nascut doua fetite chineze gemene ale caror gene au fost modificate astfel incat sa nu poata fi infectate cu HIV. Anuntul a generat numeroase critici. Unii oameni de stiinta au calificat experimentul…

- Cercetatorul He Jiankui, profesor la Universitatea sudica de stiinta si tehnologie din Shenzhen, afirma ca s-au nascut doua fetite chineze gemene ale caror gene au fost modificate astfel incat sa nu poata fi infectate cu HIV. Anuntul a generat numeroase critici. Unii oameni de stiinta au calificat experimentul…

