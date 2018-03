Stiri pe aceeasi tema

- "Conform estimarilor noastre, la o durata medie a pedepsei executate de 4 ani, foștii deținuți ar urma sa primeasca intre 8.000 și 12.000 de Euro, conform cifrelor avansate de catre ministrul Justiției. Un premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, deși daca se aplica criteriile din…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro.

- Pisica unui barbat din Florida ce a disparut in urma uraganului din 2004 a fost reunita cu stapanul sau dupa 14 ani. Human Society of The Treasure Coast, din SUA, a postat pe pagina de Facebook ca pisica a fost gasita pe strazi recent, iar reprezentantii asociatiei au observat rapid ca pisica…

- “Let’s Do It, Romania!” și Kaufland Romania au pus bazele celei mai mari comunitați de profesori care vor contribui la o Romanie curata 2931 de cadre diactice, din toate județele țarii, au participat la sesiuni de formare in domeniul protecției mediului, in perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018, in…

- Incepand de joi 15 martie, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare are un nou prim-adjunct. Locotenent colonelul Știrb Relu Adrian din Salaj a fost detașat la IJJ Satu Mare și imputernicit in funcția de prim-adjunct al inspectorului șef, relateaza jurnaliștii de la www.graiulsalajului.ro…

- Se anunța ninsori! Vremea se schimba radical in urmatoarele zile. In unele zone din țara deja a inceput sa se intoarca iarna. Itimp ce in zeci de localitati din tara inundatiile au facut ravagii, la munte a inceput sa ninga serios. La Sinaia a viscolit si s-a așternut un strat nou de zapada.Si la Fundata,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la sediul PSD, ca absenta fostilor presedinti ai partidului de la Congresul extraordinar de sambata a fost „o scapare". "Cred ca a fost o scapare. Am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului, a fost o scapare acest lucru (...) nu puteam eu sa…

- Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri cutremuratoare despre perioada in care a suferit cea mai dificila operatie. A avut o sangerare in stomac si a fost nevoita sa stea in sala de operatie 12 ore. “Eu am vrut un anestezist particular, pe care sa-l platesc eu. Nimeni nu voia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de…

- Marco Reus, in varsta de 28 de ani, si-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pana in 2023. Oficialii echipei au facut anuntul pe pagina de Twitter. Reus, care a ratat sansa sa fie campion mondial cu Germania in 2014 din cauza unei accidentari la genunchi, a jucat doar patru meciuri in acest sezon…

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Un barbat care a plecat din România în urma cu 25 de ani s-a întors prima data în țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Estnews.ro.

- De maine, profesorii si medicii vor primi salarii majorate! Problema este ca, potrivit ultimelor calcule facute de Guvern, bugetul e din ce in ce mai subtire. Asa ca astazi se anunta o intalnire de gradul 0 intre ministrul sanatatii, cel al finantelor si vicepremierul Paul Stanescu.

- Generalizarea cum ca investitorii straini au venit aici ca sa "exploateze" Romania este o incercare de intoarcere in timp, imposibil de acceptat pentru o tara europeana in secolul XXI. De ce ar vrea investitorii straini sa distruga capitalul autohton? Nu poti face afaceri intr-o tara pustie, sustine…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Indragita interpreta de muzica populara Ionela Guzic, originara din județul Gorj, posesoare a peste 40 de premii și trofee, a ales sa iși petreaca Revelionul alaturi de romani din San Francisco și de atunci nu s-a mai intors in țara. De atunci și pana acum, frumoasa interpreta s-a plimbat…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi astrange din ce in ce mai multe pucte de vedere in defavoarea sa. Fosta membra a CSM, Georgiana Iorgulescu, acum director executiv al unui ONG, Centrul de Resurse Juridice,a susținut, azi, la un post de radio ca este necesara o reevaluare a instituției statului, Parchet…

- Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi au ajuns in luna ianuarie la 11.439 de solicitari, cele mai multe cazuri fiind reprezentate de urgente majore la care interventia cat mai rapida este salvatoare de vieti. Mai exact, un procent de 52,8- au fost urgente medicale, adica…

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Alba Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, continua seria evenimentelor dedicate comunitații locale, și nu numai, cu un weekend pregatit, exclusiv, pentru indragostiți. Așadar, intre 9 și 11 februarie 2018, sunteți așteptați, cu porțile larg deschise, la Targul de Valentine`s Day, pentru…

- A fost o intalnire oarecum tensionata intre Anda Adam si Victor Slav. Blondina a fost invitata in emisiunea fostului ei iubit, pentru a vorbi despre experienta pe care a trait-o la Exatlon. Vedeta a fost eliminata zilele trecute, dupa ce s-a accidentat grav la genunchiul la care fusese operata cu ani…

- La finalul anului 2017, in evidentele Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala se aflau aproape 2.300 de mamici, beneficiare ale indemnizatiei de crestere a copilului. De la 1 ianuarie 2018, aceasta are o limita minima de 1.250 de lei, in crestere de la 1.232 de lei. Daca anul trecut indemnizatia…

- Ieri, Tribunalul Constanta a admis cererea precizata si formulata de catre reclamanta Asociatia Culturala Miscarea Teatrala pentru Educatia Tineretului in contradictoriu cu paratul Municipiul Constanta prin primar. Pe cale de consecinta, instanta a dispus obligarea Municipiul Constanta prin primar la…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Florin Chilian trece printr-o perioada nu tocmai placuta dupa ce a primit un diagnostic dur de la medici. Artistul nu numai ca nu se aștepta la acest verdict, dar ani de zile s-a tratat crezand ca este vorba despre o alta afecțiune. Florin Chilian s-a confruntat ani de zile cu dureri cumplite de genunchi…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Iohannis, intalnire cu Juncker, dupa criticile CE privind reforma Justitiei Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene. Potrivit agendei prezentate de…

- Andreea Balan traverseaza cea mai frumoasa perioada din viata ei. Se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de Ella si de sotul ei si a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mama pentru a doua oara. Andreea Balan si George Burcea s-au intors recent din vacanta si au povestit experienta…

- Natiunea romana si-a gasit mereu in istorie, la Iasi, radacinile cele mai puternice pentru intemeierea statului modern, a declarat miercuri senatorul PNL Iuliana Scantei, la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor. "Aici, la Iasi, (...) s-a realizat cel mai curajos act al statalitatii…

- O femeie de 57 de ani, originara din Nisporeni, care locuia de mai mulți ani in orașul Falești, a murit in aceasta dimineața in drum spre Spitalul raional, unde era dusa cu hipotermie. Un angajat al Secției internare a instituției medicale a declarat pentru IPN ca femeia a fost gasita langa gardul…

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- "As vrea sa fac un apel la colegii din Guvern, Parlament, din tara care se lovesc de astfel de probleme. Nu suntem in situatia de a modifica structura partiomoniului Municipiului Bucuresti. Terenul (n.r. solicitat pentru construirea Spitalului Metropolitan) este in administrarea RATB. Regia isi va…

- Remus Borza s-a intors miercuri din Africa de Sud, dupa cum a precizat in cadrul emisiunii menționate. Acesta a spus ca in Romania nu exista autostrazile pe care Zimbabwe le are. "M-am intors ieri din Africa de Sud, din Zimbabwe și Botswana. Noi n-avem autostrazile pe care le are Zimbabwe.…

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Mijlocasul Dan Nistor se va intoarce la FC Dinamo in aceasta iarna dupa ce in vara fusese cedat la CFR Cluj la schimb cu portughezul Filipe Nascimento, a declarat pentru News.ro managerul sportiv al gruparii clujene, Bogdan Mara."S-a ajuns la un acord cu Dinamo si Dan Nistor se va intoarce…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de catre stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus întotdeauna o nuanța de justiție sociala în felul în care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revoluționarea cafelei…

- Cateva sute de buzoieni au participat astazi la procesiunea si slujba de sfintire a apelor raului Buzau, singurul rau sfant din tara. Trei tineri s-au incumetat sa intre in apele raului dupa crucea aruncata de preot. Printre ei, și un baiat imbracat cu geaca, pantaloni și adidași. In credinta populara…

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Președintele Letoniei, Raimonds Vejonis, a semnat legea ”Cu privire la statutul de participant la cel de-al Doilea razboi mondial”, despre care fracțiunea parlamentara a partidului prorus „Soglasie“ sustine ca contrazice alte legi, anunta Latvijas Vestnesis. Dupa cum se arata in scrisoare adresata președintelui…

- Din cele peste 2 milioane de persoane care au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, 1,1 milioane au intrat in țara, potrivit Poliției de Frontiera. Fața de o perioada normala, a fost inregistrata o creștere cu 15% a valorilor de trafic.

- Romanca de 64 de ani s-a stins in camera de garda a spitalului public din San Juan de la Cruz, din localitatea Ubeda.Deși starea ei era grava, femeia nu a fost tratata ca fiind o urgența majora, deoarece era insoțita, iar protocolul spitalului prevedea ca au prioritate pacienții care vin…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion.