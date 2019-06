Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare temperatura la nivel mondial a fost inregistrata in Kuweit, 63 de grade Celsius la soare, potrivit autoritaților locale, insa cifrele trebuie sa fie confirmate de specialiștii World Meteorological Organisation (WMO), potrivit MEDIAFAX.Potrivit cotidianului local Al Qabas, pe 8…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…

- Prognoza meteo emisa de ANM vine cu vești proaste. Manifestari ale instabilitații atmosferice se vor face resimțite in toata țara. Meteorologii au emis un avertisment de vreme rea, valabil pana vineri, 24 mai, la ora 22. Aceștia estimeaza ca vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor lua și…

- In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi in scadere in prima parte, urmand ca in partea a doua sa creasca și pana la 25-26 de grade Celsius, transmit meteorologii. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Banat, Moldova și Oltenia. Tot in Oltenia vor fi și averse aproape zilnic.In…

- Masele de aer rece continua sa influențeze temperatura din Romania, astfel ca, joi, 4 aprilie, vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data. Meteorologii anunța o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre 5 și 15 grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor scadea pana la -6/2 grade…

- Meteorologii au emis pentru miercuri o prognoza speciala pentru judetul Prahova si alte 14 judete, ce vizeaza ploi, vant și temperaturi cuprinse intre 5 și 15 grade Celsius, scrie Mediafax. Potrivit ANM, de miercuri dimineața pana la ora 20.00 cerul va avea innorari și vor fi condiții sa ploua slab.…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan a fost condamnata de aliati ai SUA din regiunea Golfului, precum si de inamicul regional Iran, relateaza marti Reuters. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat…