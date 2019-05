Pregatirile pentru vizita Papei Francisc la Iasi se pregatesc sa intre in linie dreapta. Ieri a fost ultima zi pentru inscrieri in parohii, situatia finala cu cei care au venit sa se inscrie in Dieceza de Iasi urmeaza sa fie concretizata la inceputul saptamanii viitoare, completandu-se cu numarul celor care s-au inscris in aprilie. In momentul de fata, estimari neoficiale duc numar la peste 60.000, in conditiile in car (...)