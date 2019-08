Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii vor folosi aparatura speciala pentru scanarea solului pentru a face cercetari in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Sunt cautate probe pe care suspectul le-ar fi putut ingropa in pamant sau in gropile betonate. Cercetarile au fost reluate marți in gospodaria lui Gheorghe Dinca. Aceasta…

- Anchetatorii au venit cu un nou mandat de percheziție pentru a putea cauta noi probe in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Cercetarile au fost, astfel, reluate, luni dimineața. Procurorii DIICOT și criminaliștii au revenit astazi in Caracal cu un nou mandat pentru a cauta noi probe in locuința lui…

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- Cea de-a treia zi de verificari extinse la casa lui Gheorghe Dinca a adus probe noi in ancheta, dar și o teorie infricoșatoare: aceea a existenței și a altor victime. In mașina lui Dinca anchetatorii au descoperit fire de par de culoari diferite, ceea ce indica prezența mai multor persoane in autoturismul…

- Cercetarile in “casa groazei” din Caracal unde Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe cele doua adolescente au fost reluate vineri. Echipe de criminaliști incearca sa adune probe dupa o saptamana de la momentul la care polițiștii din Caracal au descins in locuința. Gheorghe Dinca a fost adus, vineri dimineața,…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Polițiști și pompieri s-au mobilizat și cauta probe in casa lui Gheroghe Dinca și in imprejurimi, dupa ce intr-un lac din apropierea locuinței lui Dinca s-a descoperit o valiza cu haine și ramașițe umane. Gospodaria individului a fost periata centimetru cu centrimetru de criminalisti care au adus si…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…