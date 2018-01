Stiri pe aceeasi tema

- In mai 1942, partizanii cehi și slovaci il ataca și-l ucid pe Reinhard Heydrich, inalt demnitar nazist german, Protector al Reich-ului pentru Boemia și Moravia, al treilea om in ierarhia fascista, considerat a fi un posibil succesor al lui Adolf Hitler. Ca raspuns, Fuhrerul ordona ca localitatea Lidice…

- Astazi, la Colegiul National ‘ Mihai Eminescu’ din Iași au inceput evenimente dedicate celor 153 de ani de la inființare. Unul dintre ele a fost prezentarea noului numar al revistei Phenix, singura de acest gen din Regiunea de NE. Acesta este un proiect realizat in totalitate de elevi ai colegiului…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a acordat un contract pentru servicii de exploatare forestiera, prin negociere fara anunț de participare, unei societați ale carei camioane au fost depistate in trafic, de Jandarmeria Prahova, ca transportau arbori nemarcați. Contractul de exploatare forestiera…

- Ca și ”adversarul lui de temut”, Jamie Oliver, bucatarul Gordon Ramsay are o familie numeroasa. Celebrul chef are patru copii, dintre care doi care au ajuns varsta majoratului. Gordon și fiul Jack (18), proband costume, inainte de petrecere A fost petrecere mare in familia lor, tocmai pentru ca gemenii…

- In fiecare noapte, inainte de a merge la culcare, Alexander, in varsta de patru ani, ii transmite un pupic surorii sale. In ultimele luni, micutul a incercat sa accepte moartea fetei, care a pierdut lupta cu viata la doar patru luni. Ava ar fi implinit un anisor.

- Denisa Raducu s-a stins acum jumatate de an, dar, cat timp a trait, nu a reușit sa faca pace, cu adevarat, in familia ei. Dar, zilele acestea, lucrurile s-au liniștit, in sfarșit intre rudele sale.

- Un cunoscut medic din Germania le da sperante fanilor legendei din Formula 1. Michael Schumacher a implinit 49 de ani pe 3 ianuarie, iar fanii primesc vesti imbucuratoare. Experti germani sustin ca recuperarea este posibila, chiar daca au trecut 4 ani de la teribilul accident de ski. “Fanii ar trebui…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Actrița Emilia Popescu a marturisit ca se teme cumplit de o boala grea. este vorba despre Alzheimer. Emilia Popescu, care anul acesta a implinit 51 de ani , este una dintre actrițele care reușesc sa aduca zambetul pe fețele romanilor cu rolurile pe care le interpreteaza. Emilia Popescu, care are o relație…

- Comediantul britanic Ricky Gervais a marturisit ca, de cand a implinit 18 ani, consuma alcool in fiecare zi. Actorul in varsta de 56 de ani adora sa bea. „Nu am consumat deloc alcool timp de 18 ani – primii 18 ani din viata mea. De atunci, am fost beat in fiecare zi. Nu a fost […]

- Raluca și Denisa Tanase, dezvaluiri emoționante dupa moartea parintelui Nicanor Lemne, cel care le-a fost alaturi in cele mai speciale momente. Astazi, discipolul lui Arsenie Boca ar fi implinit 103 ani. Azi ar fi implinit 103 ani. Din pacate, am ramas așa descoperite spiritual. Parintele Nicanor Lemne…

- S-au implinit aproape trei decenii de pe Aeroprtul Otopeni. Zeci de militari si jandarmi, trimisi sa apere aeroportul de teroristi, au fost ucisi sub o ploaie de gloante. Rudele victimelor si supravietuitorii acelei zile au mers din nou la Monumentul Eroilor de la Aeroport pentru a-i comemora pe cei…

- Primaria Municipiului Bacau in parteneriat cu Direcția de Asistența Sociala, a inmanat, joi, 21 decembrie, pe scena Teatrului „Radu Beligan”, diplome de onoare și premii in valoare de 500 de lei, fiecare, pentru inca 22 de cupluri care au reușit sa faca fața problemelor timpului și au fost un exemplu…

- Un baietel din Wisconsin s-a dus, impreuna cu bunica lui, sa il intalneasca pe Mos Craciun intr-un mall din oras. Baietelul s-a urcat in brațele Mosului, tinand in mana fotografia unei fetite. ─ Cine este in fotografie, o prietena, sora ta?, a intrebat Mosul. ─ Este sora mea Sarah, care este foarte…

- Tanarul din județul Vaslui care și-a bagat sora de 12 ani și mama in spital nu a fost prins nici acum de catre polițiști, dupa patru zile de cautari. Vasluianul de 23 de ani, care a amenințat la 112 ca se sinucide, are mai multe dosare penale pentru violența, victime fiind și rudele acestuia. Polițiștii…

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Maxim Gribanov, in varsta de 34 de ani, a atacat-o pe soția sa Anastasia Ovsiannikova, in varsta de 28 de ani, in orașul Lebedyan,…

- Papa Francisc, care duminica a implinit 81 de ani, a indemnat multimea de pelerini veniti sa asculte traditionala slujba de duminica Angelus din piata Sf. Petru sa aiba inimile pline de bucurie, chiar si atunci cand lucrurile sunt potrivnice lor, relateaza AFP. Papa a subliniat de asemenea importanta…

- Papa Francisc, care duminica a implinit 81 de ani, a indemnat multimea de pelerini veniti sa asculte traditionala slujba de duminica Angelus din piata Sf.Petru sa aiba inimile pline de bucurie, chiar si atunci cand lucrurile sunt potrivnice lor, relateaza AFP.

- Dintre toate ororile cu arma de foc comise in ultimii ani in Statele Unite, masacrul de la Sandy Hook a fost, probabil, cel mai socant din cauza numarului mare de copii ucisi in aceasta scoala primara din Connecticut. Du...

- PROFETIE… Desi are trupul mult prea firav, nu mai poate umbla singur, iar ochii sai vad acum doar lumea din interiorul sau, parintele Mina Dobzeu ramane reperul credintei multor oameni care i-au inteles menirea si curajul batranului calugar. Dupa naprasnica perioada a fostului Episcop, ies la iveala…

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- Asociația producatorilor de vin din Alba, ”Țara vinului” a implinit zece ani de existența. Președintele acesteia, Ovidiu Negrea Oprean, a spus in cadrul unei intalniri cu producatorii locali din zona Ighiului ca asociația intenționeaza ca anul viitor sa deschida un magazin in care producatorii locali…

- Asociația Țara Vinului a fost inființata in anul 2007 la inițiativa Consiliului Județean Alba avand ca scop promovarea turismului viticol in podgoriile consacrate ale județului, podgoria Alba, Aiud, Sebeș-Apold, Tarnave. In prezent asociația este compusa din 28 membrii, 18 administrații locale, 5 asociații…

- Evenimentul se desfasoara in acest weekend pe domeniul din satul carasean, dupa cum reiese din notificarea depusa la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Caras—Severin. Ion Tiriac a achizitionat, in urma cu trei ani, de la Printul Paul, peste 700 de hectare de padure,…

- Andreea și Valentin Anghel, parinții lui Ionuț, baiețelul ucis de maidanezi in urma cu 4 ani, i-au impodobit, recent, mormantul cu globulețe și beteala galbena. Nu trece zi fara ca Andreea Anghel sa nu se gandeasca la ingerașul ei, la Ionuț. Au trecut 4 ani de la cumplita tragedie cand Ionuț, baiețelul…

- Cu exact 100 de ani in urma, in 6 decembrie 1917, pe harta lumii aparea un nou stat: Finlanda si-a declarat, atunci, independenta fata de Rusia. Prin ce se distinge aceasta tara? BBC i-a intrebat pe finlandezi ce le...

- Eden Hazard, belgianul din atacul lui Chelsea, este dorit cu insistența de Real Madrid, madrilenii cautand de urgența un fotbalist care sa rezolve criza cu care se confrunta ofensiva echipei. Jucatorul de 26 de ani a vorbit despre interesul lui Real, declarand ca și-ar indeplini un vis daca ar ajunge…

- Scriitorul, politicianul si publicistul roman, Corneliu Vadim Tudor s a nascut pe 28 noiembrie 1949, la Bucuresti si a decedat pe 14 septembrie 2015, la Bucuresti. Acesta a fost si senator si europarlamentar. A fondat Partidul Romania Mare PRM . Apogeul carierei sale politice l a atins in anul 2000,…

- In aceasta seara, la Ateneul Roman, a avut loc Gala Asociatiei Presei Sportive, unde au fost premiate nume mari din sportul romanesc. APS a sarbatorit azi, 22 noiembrie, 90 de ani de la infiintarea sa din 1927, prilej prin care Consiliul APSR a organizat, in parteneriat cu COSR "Gala APS 90". ...

- Cel mai varstnic localnic al comunei Patrauti este Constantin Pinzariu, care a implinit ieri 100 de ani. Batranul a aniversat un secol de viata alaturi de fiica sa, Elena, de nepoti si stranepoti si nu a fost ocolit nici de autoritatile locale. Primarul Adrian Isepciuc, fostul primar Dragos ...

- Locuitoarea satului Cazaclia, Comrat, Ana Ajem, a implinit, pe data de 17 noiembrie, 103 ani. Ea s-a nascut in anul 1914 intr-o familie de țarani obișnuiți. A pierdut șase fii,in timpul foametei din 1946-1947, dar a crescut cinci fete, potrivit gagauzinfo.md.

- Au trecut 27 de ani de la rolul care a consacrat-o, cel din Pretty Woman, ani pe care Julia Roberts i-a umplut cu alte și alte roluri de succes. Ce spune azi actrita despre succes și trecerea timpului? Pe 28 octombrie, Julia a implinit o jumatate de secol. O varsta plina de semnificații. „Sunt atat…

- Bucurie mare in familia lui Adrian Mutu. Baiețelul fostului fotbalist și al Sandrei Mutu a implinit șapte luni. Sandra l-a filmat pe micuț intr-o ipostaza amuzanta. Tiago pare cel mai fericit copil din lume, mai ales ca are parte de toata atenția din partea celor doi parinți. Sandra Mutu sta tot timpul…

- O idee transformata in fapte, un vis transformat in realitate, o ambiție fructificata la maxim – acesta este astazi hotelul Clermont, una dintre cele mai moderne unitați de cazare din Romania. Ovidiu Costea, directorul general al hotelului și unul din cei mai de succes oameni de afaceri din Romania,…

- Am copilarit, ca multi dintre voi, cu Star Trek: Next Generation, in anii "90. Acolo societatea nu mai avea nevoie de cursuri de schimb si de bani, toti vorbeau o singura limba si toata omenirea era dezvoltata aproape uniform, beneficiind de cele...

- Seara trecuta am sarbatorit 11 ani de GLAMOUR Romania. Iata cum a fost la petrecerea aniversara. GLAMOUR Romania implinește luna aceasta 11 ani de existența, iar evenimentul nu putea trece neobservat. Ți-am pregatit un intreg numar special , pe care, cu siguranța, l-ai descoperit deja, iar seara trecuta…

- Liliana Cercel a avut o viata extrem de grea, insa acum o raza de speranta i-a readus zambetul pe buze. Dupa o copilarie petrecuta in casa de copii si o tinerete petrecuta in scaun cu rotile, femeia are in sfarsit un motiv de bucurie: are propria casa!

- Donald Trump sustine ca masacrul de la biserica din Texas ar fi culminat cu mult mai multe morti daca ar fi existat legi mai stricte in SUA cu privire la detinerea armelor, relateaza Telegraph . Presedintele Americii afirma ca masacrul nu a fost mai grav tocmai pentru ca cineva a avut posibilitatea…

- Un nou atac armat a socat Statele Unite ale Americii. Duminica dimineata, un barbat a ucis 26 de persoane intr-o biserica din Texas, acesta fiind unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recenta a SUA, releva agentiile internationale de presa.

- Un nou atac armat a socat Statele Unite ale Americii. Duminica dimineata, un barbat a ucis 26 de persoane intr-o biserica din Texas, acesta fiind unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recenta a SUA, releva agentiile internationale de presa.

- Una dintre cele mai tinere, dar si mai atractive facultati ale Universitatii de Vest Timisoara a sarbatorit 25 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie a fost organizata o dezbatere pe tema invatamantului juridic din Romania.

- Academia Rapid va juca sambata, de la ora 18:30, cu Metaloglobus, insa giuleștenii vor evolua intr-un echipament nou incepand cu aceasta etapa. "M-am apucat de fotbal datorita acestui echipament. L-am vazut la Ovidiu Burca la birou in vara, cand se puneau la punct detaliile noului proiect de la Rapid.…

- Fostul prezentator de televiziune a avut parte de o reuniune de familie pe care orice parinte și-ar dori-o. Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in primavara lui 2011 , dupa 14 ani de mariaj, cei doi copii ai lor ajungand in grija tatalui. Mihaela, fosta soție a lui Madalin Ionescu Ștefania și Filip…

- Fata lui Vlad Ionescu a implinit 18 ani. Fostul realizatorul tv a postat pe contul de socializare o fotografie cu Ilinca, in timp ce ține țigara in mana. Cei doi au o relație speciala și se ințeleg de minune. Fiica lui Vlad Ionescu a crescut. Ilinca a implinit azi 18 ani, iar tatal ei a surprins-o…

- Echipa Visuri la cheie a implinit aseara visul familiei Jitaru de a avea o locuinta complet renovata si utilata. Daca pana acum Andreea, Gabriel, Andra si Stefania erau obisnuiti sa ajute alti oameni care au nevoie, de data aceasta ei au fost cei surprinsi si au ramas fara cuvinte in momentul in care…

- Denisa Tanase, membra din trupa Bambi, a implinit varsta de 30 de ani. Artista nu este foarte fericita de acest lucru, dar incearca sa treaca cat mai repede peste acest impas aparut in viața ei.

- Regele Mihai implineste astazi 96 de ani! Isi aniverseaza insa ziua de nastere departe de Romania, in Elvetia, alaturi de Principesa Maria si de medicii care-l supravegheaza atent. In Capitala, in doar cateva momente, va incepe primul eveniment prin care este marcata aceasta zi.