S-au împărțit banii la sport Cea mai mare suma a fost repartizata echipei HC Vaslui, care va primi aproape 1,7 milioane de lei. Primaria Vaslui a publicat lista cu proiectele care vor fi finanțate prin Programul de Finanțare Nerambursabila pe anul 2018. In total, 17 cluburi din municipiul reședința vor fi susținute cu bani publici. Cea mai mare suma a fost acordata echipei de handbal masculin, care va primi aproape 1,7 milioane de lei, cu peste 100.000 de lei mai puțin fața de anul trecut. Urmeaza Sporting Juniorul Vaslui, care are șanse sa joace in semifinalele Ligii Elitelor U17, beneficiara a sumei de 117.000 de lei, mai… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, prin efectuarea testarii Babes-Papanicolau, continua si in acest an, iar de testare gratuita pot beneficia femeile cu varste cuprinse intre 25 și 64 de ani. In aceasta directie, in 2018 Salajului i-au fost alocati 50.000 de…

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- OMV Petrom a primit cea mai mare despagubire platita vreodata de firmele de asigurari din Romania, cu suma de de 161 de milioane de lei (35 milioane de euro). Banii vin ca urmare a a pierderilor cauzate de oprirea accidentala, din 2016 si 2017, a termocentralei de la Brazi. Compania a primit deja 25…

- Moldova va primi un grant de doua milioane de euro din partea Guvernului Germaniei. Banii vor fi utilizati pentru imbunatațirea infrastructurii sociale si proiecte de eficienta energetica in mediul rural.

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Primaria Timișoara face economie și... la banii guvernului! Pe 5 martie a fost semnat contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, adjudecat la o suma cu 1,8 milioane mai mica decat cea care repartizata prin PNDL II. O firma din Arad va reface podul, care ar trebuie sa fie gata la inceputului…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Ousmane Dembele (20 de ani) nu a reusit sa impresioneze inca la Barcelona, fiind mai mereu accidentat sau nerefacut complet, dar spune ca pretul platit de catalani in schimbul serviciilor sale, 105 milioane de euro plus bonusuri care vor ridica suma la 150 de milioane, nu atarna greu pe umerii sai.

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Funcționarii cereau mita in suma de 1,3 milioane hrivne de la conducatorul unei organizației publice locale. Banii le-au fost transmiși intr-o valiza, cu care au și fost reținuți. In regiunea Kiev, cu mita in suma de 1,3 milioane hrivne, au fost reținuți șeful administrației regionale de stat Polesie…

- Potrivit unui nou proiect de lege, romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- In sedinta de Consiliu Local de joi a fost aprobat „Programul finantarilor nerambursabile din fonduri publice a activitatilor sportive, pentru 2018", prin care se pun la dispozitia cluburilor sportive din Suceava finantari de trei milioane de lei, de la bugetul local al ...

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- In urma activitatilor procedurale efectuate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Capitalei, au fost recuperati peste 94.000.000 de lei. Banii reprezentau valoarea unui prejudiciu estimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala constand in debite…

- Intr-un discurs sustinut la o intrunire a Asociatiei Comunelor, premierul Viorica Dancila l-a laudat pe seful sau de partid, Livu Dragnea pentru infiintarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL 1), pe vremea cand acesta conducea Ministerul Dezvoltarii. Anul trecut, judetele controlate de…

- In cadrul ședinței de vineri, 16 februarie, consilierii județeni au aprobat repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a fondului de 20.104.000 lei aflat la dispoziția CJ Prahova. Banii pot fi folosiți pentru dezvoltare locala și susținerea unor proiecte de infrastructura la care este necesara…

- Consiliul Local Calarasi a aprobat, in sedinta extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarasi pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului…

- Regiunea Vest știe sa cheltuie banii europeni alocați. De exemplu, pentru dezvoltarea microintreprinderilor și a intreprinderilor mici și mijlocii numarul de cereri de finanțare depuse depașește cu mult valoarea alocata acestor axe. In cadrul apelului de proiecte 2.1A Microintreprinderi…

- Pe 16 februarie urmeaza sa fie aprobat bugetul Consiliului Judetean Vaslui, care are prevazuta suma de 277 milioane de lei la venituri si 296 la cheltuieli. Deficitul de 19 milioane lei va fi acoperit din excedentul anului trecut. Pentru investitii sunt prevazute 25 milioane lei, care vor merge spre…

- Contracte supraevaluate si licente inutile cumparate pe bani grei de Guvernul Romaniei! Asa s-a produs prejudiciul calculat de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, peste 66 de milioane de dolari.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite…

- BANI… La Vaslui, primaria analizeaza in aceste zile modul in care va imparti excedentul financiar al anului trecut, in suma de 7,4 milioane lei. Cea mai mare alocare din excedentul anului 2017 merge, conform documentelor care vor fi analizate in sedinta de Consiliu local de pe 15 februarie, catre lucrarile…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Primaria Zlatna a semnat recent un contract in valoare de 10,3 milioane lei pentru modernizarea unor strazi. Banii provin din bugetul Ministerului Dezvoltarii, prin PNDL. Potrivit primarului Silviu Ponoran, este vorba despre un contract de finantare pentru dezvoltarea orasului Zlatna – modernizare de…

- Pesediștii au taiat 45 de milioane de euro din bugetul județului nostru, banii de investiții in drumuri, spitale și școli. Acum taie și banii familiilor aradene”, spune consilierul PNL Razvan Cadar. Care, ironic, continua: „Nu vrem sa fim, totuși, incorecți! Nu toți vor primi bani mai puțini. Parlamentarii…

- Asociația T9 are un comportament obsesiv fața de posibilitatea ca Turda sa piarda fondurile europene, care ar ajuta la dezvoltarea localitații. Dupa ce ”jurnalistul de casa” al lor, Horea Hudrea, a lansat cateva ”petarde” jurnalistice, bucurandu-se prea devreme ca n-ar exista un document care statea…

- Romania va aloca, in 2018, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, respectiv 20 de milioane de lei pentru reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului, potrivit…

- Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licențe care au ajuns la zeci de instituții ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticorupție din Romania. O pleiada de…

- Romania va aloca, anul acesta, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, respectiv 20 de milioane de lei pentru reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului, reiese…

- Cabinetul de ministri a aprobat Programul de promovare a economiei „verzi” pentru anii 2018-2020 si Planul de actiuni pentru implementarea acestuia. Programul vizeaza cresterea eficientei energetice a tarii si a cotei energiei obtinute din surse regenerabile, cresterea suprafetei de terenuri agricole…

- Administrația județeana a publicat recent proiectul bugetului pe anul in curs, care va fi supus aprobarii aleșilor, cel mai probabil, la mijlocul lunii februarie. Timișul se bazeaza in 2018 pe venituri pentru secțiunea de funcționare de aproape 400 de milioane de lei (circa 84 de milioane de euro),…

- Bucurestenii vor debuta, sambata (ora 20.45, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), la Medias, in primul meci oficial din 2018, insa goalkeeper-ul lor de baza poate pleca pana atunci de la echipa.

- Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise in Statele Unite, funcționa atat de bine incat avea profituri de zeci de milioane de lei. In cinci ani de funcționare, profitul estimat este de 55 de milioane de lei. Banii erau ascunși in off-shore din Insulele Virgine Britanice.

- Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba.Donald Trump va cere totodata Congresului o finantare de 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui…

- Banii le pot lua mintile unor oameni...la propriu. Stapanii unor camile si-au injectat animalele in speranta ca vor pune mana pe marele premiu. 12 camile au fost descalificate de la un traditional concurs de frumusete din Arabia Saudita dupa ce s-a descoperit ca stapanii le injectasera botox ca…

- Potrivit proiectului de buget pe anul 2018 postat pe site-ul Consiliului Judetean, bugetul general al judetului Cluj pe 2018 este de 1.270.281.000 lei (276 milioane de euro) mai mare cu 51 de milioane de euro fata de anul trecut, din care bugetul local al judetului este de 749 milioane de lei (162…

- Un exemplar Ford GT din noua generație a fost vandut la licitație pentru suma de 2.55 milioane de dolari, echivalentul a peste 2 milioane de euro. Banii colectați vor merge catre doua organizații non-profit care ajuta persoanele diagnosticate cu autism.

- Ședința extraordinara de numai cateva minute la CJ Timiș. S-au imparțit, in doi timpi și trei mișcari, cele 55,6 milioane de lei, provenind din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. A existat o singura obiecțiune, a unui consilier UNPR care n-a fost de acord cu banii primiți de o…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…

- „Consilierii județeni au votat anul trecut in noiembrie, in unanimitate, ca proiectul strategic al Aradului pe fonduri transfrontaliere sa finanțeze modernizarea drumurilor Curtici-Sanmartin, Sanmartin-Socodor, Socodor –Nadab (cu scoaterea traficului greu din Chișineu-Criș) si centura orasului Curtici.…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- „Primarul Falca se joaca de-a administrația pe banii și nervii aradenilor. De aproape 14 ani, acest politruc, care ne amintește de trista perioada de dinainte de 1989, trateaza Aradul ca pe o moșie proprie, in care face tot ce-i trece prin cap. Daca dimineața se trezește cu fața la cearșaf, marește…

- Dupa aproape 9 ore de discutii si negocieri, comisia mixta aflata ieri la Ministerul Energiei, formata din 14 titulari sindicali si directorii CE Oltenia, a reusit sa schimbe viziunea bugetara pe 2018. Astfel, s-au obtinut la fondul de salarii 20 de milioane de lei in plus fata de cele…

- Tranzactiile cu masini second hand - aduse din import și reinmatriculate in 2017, au ajuns anul trecut la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a…

- In anii studentiei, vazand cat de dificil era sa invete cele mai de baza functii ale platformelor de design online existente in 2006, i-a venit ideea proiectarii unei platforme mult mai simple, accesibila oricui. “Pana si pentru cele mai simple task-uri, precum trimiterea unui fisier PDF de calitate…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat in unanimitate, luni, imparțirea a aproximativ 18,7 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Primariile sucevene solicitasera peste 300 de milioane de lei, din care mai bine de 22 de milioane…

- „Pentru proiectele din județul Caraș-Severin s-au alocat, in total, aproape 1,3 miliarde de lei (394,8 milioane de lei prin PNDL I și 883,2 milioane de lei prin PNDL II). Pe PNDL II au fost depuse 181 de proiecte, deci vor fi aproximativ 181 de santiere in Caras-Severin. Daca lucrarile vor…

- "Contravaloarea biletelor gratuite emise pentru studenti de catre CFR Calatori cf HG nr. 42/2017 se deconteaza in functie de numarul calatoriilor efectuate de catre acestia. Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei, din aceasta fiind…

- Banii europeni vor fi folositi pentru reabilitari, dar si pentru amenajarea unor ateliere mestesugaresti permanente. Vor fi construite doua poduri mobile si se va amenaja fostul sant de aparare al cetatii.