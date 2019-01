Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al prezentatoarei de televiziune Andreea Mantea s-a fotografiat la baie in ultima zi din an. Cristi Mitrea și-a facut un selfie neașteptat. Luptatorul de MMA s-a fotografiat, in ultima zi a anului trecut, intr-o toaleta și a facut publica imaginea pe pagina sa de pe o rețea de socializare.…

- Luptatorul de MMA Cristi Mitrea este topit de dorul baiețelului pe care il are cu prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea. Acesta s-a bucurat nespus ca și-a vazut fiul in weekend. Cristi Mitrea iși iubește nespus de mult fiul, David, pe care il are din povestea de dragoste pe care a trait-o cu…

- Andreea Mantea a explicat cum este viața ei in Turcia, acolo unde s-a mutat pentru șase luni, pentru a prezenta un proiect la postul de televiziune Kanal D. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea a acordat un interviu pentru postul de televiziune Kanal D, unde lucreaza, in cadrul caruia a vorbit…

- Andreea Mantea a dat carțile pe fața, dupa ce s-a spus ca s-a impacat cu Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a transmis un mesaj cat se poate de clar! Ultima postare a Andreei Mantea de pe contul ei de Instagram a fost un mesaj destul de clar pentru Cristi Mitrea și restul barbaților care incearca sa-i…

- Chiar daca a plecat impreuna cu mama lui in Turcia, David vorbește cu tatal lui la fel de des. Cristi Mitrea a postat pe contul de socializare un mesaj, in care marturisește ca distanța nu este o problema pentru ei. „Distanta nu reprezinta nimic”, a scris Cristian Mitrea pe retelele de socializare in…

- Daca in ring este un adevarat gladiator, Cristi Mitrea se transforma intr-un veritabil mielușel atunci cand se afla in preajma fiului sau și al Andreei Mantea, David. (Cum caștigi bani rapid) Chiar daca nu mai formeaza un cuplu, cei doi parinți au cazut de acord sa-l creasca impreuna pe cel mic. CANCAN.RO,…

- Baiețelul prezentatoarei de televiziune Andreea Mantea a avut parte de o petrecere de Halloween la gradinița, unde a fost insoțit de tatal sau, Cristi Mitrea. Cristi Mitrea și-a luat foarte in serios rolul de tatic in ultima perioada. Acesta petrece din ce in ce mai mult timp in compania fiului sau,…