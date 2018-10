Stiri pe aceeasi tema

- Gina Lyons și Mark Lee s-au casatorit in iunie 2017 și au plecat, la inceputul acestui an, intr-o luna de miere in Sri Lanka. In prima lor seara in Sri Lanka, au sarbatorit pe plaja și au consumat cateva sticle de rom. Atunci cand unul dintre barmani le-a spus ca imprumutul pentru hotel fusese aproape…

- Aproximativ 26 de mii de persoane au semnat o petiție prin care au cerut Ministerului Antichitatilor din Egipt sa fie lasati sa bea o bautura care se afla intr-un sarcofag vechi de 2.000 de ani.

- Rowan Atkinson, actorul cunoscut pentru interpretarea rolului Mr. Bean, este in centrul atenției, dupa ce pe internet a aparut o știre ca acesta s-ar fi stins din viața, in urma unui accident rutier.