S-au găsit bani pentru construcția a două închisori "Astazi, 19.11.2018, la Paris, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a anuntat ca a fost aprobat un imprumut de 177 milioane de euro guvernului roman, pentru construirea de noi spații care sa consolideze sistemul penitenciar și sa imbunatațeasca condițiile de detenție. Imprumutul furnizat de CEB reprezinta o contribuție majora la planurile guvernamentale de imbunatațire a calitații și capacitații instituțiilor penitenciare, in conformitate cu calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, adoptat prin Memorandum, de catre…

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a aprobat, luni, un imprumut de 177 de milioane de euro guvernului Romaniei pentru construirea a doua noi penitenciare. Acestea urmeaza sa fie construite in localitatile Berceni, judetul Prahova si respectiv localitatea Unguriu, judetul Buzau.

