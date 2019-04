Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi, judetul Vaslui, a declarat, intr-un interviu telefonic pentru Digi24, ca de vina pentru vandalizarea celor 73 de monumente funerare din Cimitirul Evreiesc ar putea fi inclusiv vantul.

- Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna fara echivoc recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Husi si solicita aducerea in fata justitiei a celor responsabili de acest atac, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. "Distrugerea a zeci de morminte evreiesti…

- UPDATE ora 17:00 – Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna fara echivoc recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Husi si solicita aducerea in fata justitiei a celor responsabili de acest atac, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. ‘Distrugerea a zeci de morminte evreiesti…

- Ziua Internaționala a Rromilor va fi sarbatorita, in premiera, in Centrul Civic din Vaslui, eveniment la care vor participa zeci de artiști locali și naționali, inclusiv elevi de la o unitate de invațamant din municipiu reședința. Invitații speciali vor fi membrii Ansamblului profesionist ”Enigma Rromilor”…

- Consiliul Judetean a aprobat infiintarea unei linii de garda la domiciliu pentru Compartimentul computer tomograf (CT) * compartimentul face parte din Laboratorul de radiologie si imagistica medicala a Spitalului Judetean de Urgenta. Infiintarea liniei de garda la domiciliu este motivata de faptul ca…

- „Drumarii sunt depașiți de situație la Muntele Mic. Cei de acolo se organizeaza singuri pentru deschiderea accesului, care este imposibil spre Muntele Mic”, scria in jurul pranzului pe o rețea de socializare Razvan Ioanițescu, un om al zonei. L-am contactat pe șeful Direcției de Drumuri…