S-au evaluat pagubele provocate de tornada la Dragalina, in Calarasi

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu autoritatile locale, au desfasurat misiuni de evaluare a pagubelor produse in localitatile din comuna Dragalina, judetul Calarasi, in data de 30.04.2019. Evaluarea s-a efectuat sub coordonarea Institutiei Prefectului din respectivul judet.…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu autoritatile locale, au desfasurat misiuni de evaluare a pagubelor produse in localitatile din comuna Dragalina, judetul Calarasi , in data de 30.04.2019. Evaluarea s a efectuat sub coordonarea Institutiei Prefectului din respectivul judet.…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu autoritațile locale, au evaluat miercuri pagubele produse marți de o tornada in localitațile din comuna Dragalina, județul Calarași. Astfel, 18 locuințe și anexe au fost avariate in proporție de pana la 100%, transmite MAI.Au fost…

- Un autocar plin cu pasageri a fost prins in mijlocul naturii dezlantuite si rasturnat pe camp. Din fericire, cei de la bord au scapat cu bine. Meteorologii avertizeaza ca pana miercuri la ora 21, codul galben de ploi si vant puternic ramane in vigoare. 16 familii au ramas fara acoperis deasupra capului,…

- Sute de familii din județul Calarași au ramas fara energie electrica dupa tornada de ieri,In prezent, sunt afectați 447 de abonați din Calarași, Dragalina, Gradiștea, Jegalia, Modelu, Perișoru și Rosetti. Citește și : Viorica Dancila iși reia activitatea pe 1 mai - Premierul merge in…

- Imagini apocaliptice in Calarasi. O tornada cu o forta nemaivazuta in ultimul deceniu in Romania a lovit naprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate in mormane de moloz, distruse dupa ce rafalele de 90 de km la ora le-au spulberat acoperisurile. E comandament de urgenta al Inspectoratului…

- Tornada a facut ravagii in Drajna, Constantin Brancoveanu și Dragalina, localitațile in apropierea carora a avut loc fenomenul extrem de periculos. Un autocar cu 39 de persoane la bord a fost pur și simplu luat pe sus și izbit de pamant, la mai bine de zece metri de șosea. Patru persoane au fost ranite…

- Autocarul rasturnat de tornada din Drajna, Calarași, nu este singurul efect al furtunii extrem de violente. 10 case au ramas fara acoperișuri, din prima evaluare a autoritaților locale. Tornada din apropierea localitații Drajna a facut o serie de pagube. Un autocar s-a rasturnat, iar mai multe case…