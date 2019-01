Stiri pe aceeasi tema

- Peste 19 milioane de oameni ajung anual la medic din cauza durerilor de spate. Nu fiecare durere de spate indica insa o problema grava. Postura incorecta, durerile musculare trecatoare sau cele cauzate de afecțiuni precum gripa sau raceala nu ne pun sanatatea in pericol. Atunci cand durerea ne impiedica…

- Efectivele de jandarmi care vor patrula in noaptea de duminica spre luni in Lugoj vor fi suplimentate ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica in municipiu, precizeaza Jandarmeria, conform Agerpres. "La solicitarea presedintelui Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Romania a pierdut cu Ungaria, scor 29-31, dar este in proporție de 99 la suta in semifinalele Campionatul European de handbal feminin din Franța! Daca Germania nu bate la 11 goluri Olanda, Romania merge in penultima faza a competiției. ...

- Obișnuiești sa butonezi telefonul in pat, inainte de culcare? Mare geșeala! Studiile arata ca acest obicei este mai periculos decat credem. Duce la apariția durerilor de cap, a insomniilor si chiar a depresiei. Opt din zece romani folosesc telefonul inainte de a adormi! Totuși te-ai intrebat vreodata…

- Paris Jackson și-a facut deja un renume printre copiii rebeli de la Hollywood. Hainele rupte, tatuajele și piercing-urile și nepasarea pentru ce ar putea scrie presa despre ea, sunt cateva dintre caracteristicile tinerei nonconformiste. Cu toate acestea, Paris Jackson reușește sa mențina interesul urmaritorilor…

- De cand a ramas insarcinata, Meghan Markle este foarte fericita și abia așteapta sa devina mamica pentru prima data. Cu toate ca a devenit soția Prințului Harry in urma cu aproape 5 luni, in fiecare zi, Meghan Markle invața sa se supuna altor reguli impuse de protocolul regal.

- De cand a devenit tata in luna septembrie, Daniel Craig a trecut prin schimbari majore, nu o spunem noi, ci imaginile in care a fost surprins actorul. Se poate vedea cu ușurința oboseala și look-ul total schimbat.

- "Politistii de la Sectia 3 de Politie rurala Berca faceau verificari cu privire la mai multe furturi din locuinte comise in ultimele doua saptamani pe raza localitatii Zoresti, iar din activitati a rezultat ca tanarul de 18 ani era principalul banuit. Ulterior, pe timpul unor activitati procedurale…