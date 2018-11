Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a obținut a treia victorie in Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, dupa ce l-a invins, scor 7-6(7), 6-2, pe Marin Cilic. Deja caștigator al grupei, sarbul a mai obținut 200 de puncte in clasamentul ATP, fiind singurul jucator neinvins de la Londra. Meciul a durat o ora și 36 de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, deja calificat in semifinale, l-a invins vineri pe croatul Marin Cilic cu 7-6 (9-7), 6-2, vineri, in ultimul meci din Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, ATP Finals, care are loc la Londra.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, deja calificat in semifinale, l-a invins vineri pe croatul Marin Cilic cu 7-6 (9-7), 6-2, vineri, in ultimul meci din Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, ATP Finals, care are loc la Londra. Liderul mondial a castigat grupa cu trei victorii, iar sambata, in penultimul…

- Ziua de miercuri in Turneul Campionilor de la Londra s-a incheiat cu meciul dintre croatul Marin Cilic (7 ATP) si americanul John Isner (10 ATP, al patrulea din Grupa "Gustavo Kuerten". Cilic s-a impus dupa un meci de doua ore si 15 minute, cu scorul de 6-7, 6-3, 6-4. Primul set castigat de Isner i-a…

- ​Novak Djokovic a obținut matematic calificarea in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce Marin Cilic l-a invins in trei seturi pe John Isner (scor 6-7(2), 6-3, 6-4) intr-o partida disputata miercuri seara. Sarbul nu mai poate rata prezența in penultimul act al competiției care se disputa in O2…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, este primul jucator calificat in semifinalele Turneului Campionilor, finala circuitului ATP, dupa ce croatul Marin Cilic l-a invins cu 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 pe americanul John Isner, miercuri, la Londra. Cilic, numarul 7 mondial, care fusese intrecut…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, jucatorul echipei italiene de fotbal Juventus Torino, a asistat luni seara la meciul dintre sarbul Novak Djokovic si americanul John Isner, din cadrul Turneului Campionilor la tenis, competitie care are loc la Londra, informeaza agentia EFE. Portughezul,…

- Turneul Campionilor a inceput la Londra, dar inainte de startul competitiei de final a circuitului ATP, starurile tenisului masculin au facut senzatie in metroul din capitala Angliei. Imbracati la patru ace, in costume elegante, Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin…