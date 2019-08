S-au depus zece oferte pentru sectiunea 4 a autostrazii Sibiu - Pitesti, contract de 2 miliarde lei CNAIR a anuntat ca s-au depus zece oferte pentru atribuirea contractului "Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges", un proiect 2 miliarde lei fara TVA.



"La termenul limita de depunere au depus oferte urmatorii ofertanti: Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, China Railway 14th Bureau Group CO, LTD, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii, Impresa Pizzarotti & C SpA, Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS, Mapa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

