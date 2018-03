Stiri pe aceeasi tema

- Tace și face. In timp ce toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”, Delia iși pregatește terenul și se ocupa de partea practica. Fotoreporterii Click! au surprins-o recent la un centru de fertlizare in vitro, de pe strada Polona, din București. Marți seara, in jurul orei 18.00, solista…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și baieții care il au.…

- Se duc lupte stranse in PSD, dupa ce mai multi social-democrati au decis sa-si depuna candidaturile pentru diverse functii, in ciuda semnalului dat de seful partidului. Printre "rebeli" se numara si fostul ministru, Ecaterina Andronescu.Citeste si: ULTIMA ORA - Verificari de AMPLOARE la unitatea…

- "La Comitetul Executiv al PSD s-a stabilit ca pentru posturile de vicepreședinți este nevoie de o susținere a organizației, iar organizația PSD București, așa cum era firesc a susținut-o pe Gabriela Firea. Nu aș fi acceptat eu ca una dintre propuneri sa nu fie doamna Gabriela Firea. Pentru fiecare…

- INVESTITIE… Consiliul Judetean Vaslui a aprobat constructia unui spatiu special destinat aterizarii elicopterelor SMURD, care sa preia cazurile grave care necesita transportul de la Spitalul Judetean de Urgenta catre clinicile din Iasi sau Bucuresti. Pentru a evita situatiile destul de neplacute care…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Pe fondul avertizarilor transmise de meteorologi, prin care se anunta vreme rea, autoritatile au decis suspendarea cursurilor in scolile din Bucuresti si mai multe judete. In Capitala s-a decis ca gradinitele, scolile si liceele sa ramana inchise nu doar luni, ci si marti. Un anunt in acest sens a fost…

- Vestea ca Brigitte Sfat a inaintat actiunea de divort, pare sa-l fi afectat destul de tare pe fostul jucator de tenis. Fapt pentru care, acum, Ilie Nastase este in cautarea unei vacante linistite in care sa se detaseze de toate probleme.

- Nicolae Dica a spus ca FCSB a pierdut la scor deoarece jucatorii nu au reusit sa faca un pressing suficient de bun. "Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit, din ceea ce ne-am dorit sa facem. Am vrut sa facem acelasi joc din tur, cu un pressing avansat, am vrut sa recuperam mingi in jumatatea…

- CSM București mizeaza și pe continuitate in noul sezon. Cinci dintre handbaliste au decis sa prelungeasca ințelegerea cu echipa campioana a Romaniei. Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Majda Mehmedovic și Iulia Curea vor continua alaturi de gruparea bucureșteana. Capitanul Tigroaicelor, Oana…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a câstigat Cupa României, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, în Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Române de Scrima.

- „Duelul” castigatorilor Eurovision de la Salina Turda continua. Fiecare dintre finalisti mizeaza pe originalitate si mesaje de impact. Marea batalie se va da insa in finala de la Bucuresti, cand publicul va decide piesa castigatoare.

- Consilierii judeteni din Timis au aprobat, luni, suma de 100.000 de lei, din bugetul judetului, pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului. Propunerea a fost facuta de consilierul judetean al UNPR Titu Bojin, fost primar, care a mai alocat bani pentru lacasul de cult.Presedintele Consiliului…

- Ieri, 7 februarie, soția cunoscutului afacerist Razvan Munteanu din Targu Jiu, Delia, a implinit 36 de ani. Frumoasa blonda a pastrat traditia petrecerilor de pomina pe care le organizeaza in fiecare an. In ciuda oboselii, caci a aterizat la petrecere direct din vacanta exotica, petrecuta in Thailanda,…

- Senatul a votat astazi înființarea liceului Romano-catolic de la Târgu-Mureș, proiect pentru care s-a intervenit direct de la Budapesta. Inițiat de UDMR, proiectul a fost pus pe ordinea de zi imediat dupa vizita ministrului ungar de Externe la București.

- Amanta lui Kamara a facut primele declarații despre relația lor. Fata in varsta de 24 de ani a venit pentru prima oara intr-un platou de televiziune, unde a dezvaluit cum s-a cunoscut cu artistul, care este casatorit și are un baiețel. Madalina, tanara alaturi de care a fost vazut Kamara in ultima perioada…

- Zeci de oameni au venit, duminica, la Cimitirul Bellu din Bucuresti pentru a participa la inmormantarea istoricului Neagu Djuvara, scrie Romania TV. Istoric, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata, joi, 25 ianuarie, la 101 ani.Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala…

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- Neagu Djuvara, tipul de 101 ani care era mai cool decat tine Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- "Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog inaintea sedintei CEx. El a adaugat ca a informat conducerea…

- Nationala de rugby U20 a Romaniei se reuneste in primul stagiu de pregatire din 2018, care va avea loc la Izvorani, intre 23 si 30 ianuarie, obiectivul fiind testarea potentialului echipei in vederea formarii unui nucleu competitiv pentru Campionatul European de U20 care va avea loc la Lisabona intre…

- Cel mai controversat personaj al ultimelor zile a anunțat ca demisioneaza! Asta, dupa ce un control intern al PICCJ a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, dosare aflate pe rolul Parchetului…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Social-democrații au decis la Comitetul Executiv Național (CExN) de luni sa mai aiba o ședința la finalul lunii ianuarie, cand premierul Mihai Tudose ar trebui sa vina cu propuneri pentru remanierea guvernamentala. „Restructurarea nu se putea face astazi. Azi am lansat subiectul. Va fi discutata la…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- Familia Deliei s-a marit, recent, cu un nou membru, dupa ce sora ei, Oana, a nascut o fetița . Se pare, insa, ca și artista ar avea planuri sa intemeieze o familie cu soțul ei, Razvan. Delia și-ar dori sa adopte un copil și sa se retraga o perioada din muzica. „Vrea sa se retraga din muzica un an.…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla's Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- La inceputul acestui an, Municipiul Constanta a organizat o procedura publica pentru atribuirea contractului "Elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din municipiul Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 3.118.238 de lei.Serviciul de elaborare a Registrului local al spatiilor verzi…

- Joi, pe 18 ianuarie, te asteptam la un nou concert cu DELIA in cadrul unui show LIVE de exceptie, la Hard Rock Cafe din Bucuresti, incepand cu ora 21:30. Pentru un show total, nu vom avea mese in fata scenei pe ringul de dans ! Daca ai calatorit „Pe aripi de vant” si ai fredonat „Da, mama” sau “1234…

- Oana, sora Deliei Matache, va deveni mamica in foarte scurt timp. Pe contul personal de socializare, cantareata a urcat doua fotografii cu sora ei, fix inainte ca aceasta din urma sa intre in sala de nasteri. A

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu.

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO: Dani și Razvan fac primul anunț important al semifinalei. Cei doi prezentatori anunța concurenții, care se alatura celor aleși de catre jurați. Primul ales de catre oamenii de acasa este Pierluca Salvatore, iar cel dintai eliminat este... Alina Mocanu. Prestația mai…

- Federatia Romana de Sah pregateste pentru 2018, anul Centenarului Unirii, evenimente speciale. Vor fi mai multe competitii la Alba Iulia, Arad, Iasi si Bucuresti. Sunt asteptati sa participe jucatori din tara si de peste hotare. Este vorba despre un circuit de turnee open ce se va incheia la Alba Iulia,…