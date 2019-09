S-au cuplat in Euphoria? Zendaya si Jacob Elordi, vacanta impreuna in Grecia! Toata lumea astepta ca Zendaya sa oficializeze relatia cu Tom Holland, insa, surpriza, actrita a schimbat macazul si are un nou partener. Si nu oricare, ci chiar colegul sau de platou din serialul Euphoria, Jacob Elordi. Cei doi petrec acum vacanta impreuna in Grecia. Desi nu au facut aceasta relatie publica, nici vacanta petrecuta impreuna, cei doi au aparut intamplator in fotografiile turistilor aflati la Acropole, in Atena. View this post on Instagram Damn bae never lets me get a pic alone A post shared by Easy…