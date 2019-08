Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau 13 persoane s-a rasturnat, miercuri, in afara partii carosabile in localitatea Pielesti, judetul Dolj. A fost activat Planul Rosu de Interventie, fiind trimise mai multe echipaje la fata locului. UPDATE: Potrivit ISU Dolj, sase persoane au fost transportate la Spitalul de…

- Heliportul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) reprezinta o premiera pentru unitatile medicale din Bucuresti. Constructia este realizata pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. O alta premiera pentru unitatile medicale din Capitala este reprezentata…

- La fata locului a fost trimis un echipaj de prim ajutor din Targu Frumos, care l-a transportat initial la Compartimentul de Primiri Urgente din apropiere, insa starea sa i-a convins pe medici sa-l trimita la Spitalul „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma investigatiilor, medicii au constat ca acesta…

- Un barbar roman in varsta de 42 de ani a fost batut și incendiat! El a ajuns la un spital de arși, in stare grava. Teribilul eveniment a avut loc in gara din Villafranca, in apropiere de Verona, a notat gazetaromaneasca.com. Mecanicul unui tren care a intrat in Villafranca l-a vazut stand intr-o poziție…

- Conform cititorului nostru, care dorește sa ramana anonim, batranul era cazut in iarba in fața Parcului Botanic, la cațiva metri de Spitalul Municipal Timișoara. „Astazi am fost martorul unui eveniment foarte trist in care indiferența a omorat un om. Mergeam pe pista de biciclete dinspre…

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava infiinteaza propriul laborator de medicina nucleara, care va fi amenajat in spatiile actualului ambulatoriu, dupa ce acesta se va muta, in toamna, in noua cladire construita in spatele Unitatii de Primiri Urgente. Presedintele ...

- In aceste zile, cadrele medicale de la Spitalul „Hetenyi Geza” au efectuat peste 1200 de teste de prevenție gratuite pentru aproximativ patru sute de locuitori, sub semnul cooperarii intre cele doua județe infrațite, Covasna și Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria). Pana in prezent, cadrele medicale de la…

- Potrivit sursei citate, masura controlului judiciar pentru cei trei tineri va fi valabila pana pe 15 iulie, pe numele celor trei fiind pusa in miscare actiune penala pentru lovire, amenintare si tulburare a ordinii si linistii publice. 'Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca in…