S-au apucat deja de treabă. Muncitorii lucrează la conectarea autostrăzilor la Deva Drumarii au demarat lucrarile pentru conectarea tronsonului de autostrada A1 dintre Deva si Simeria cu lotul 4 Lugoj-Deva, dupa ce in urma cu doua zile circulatia rutiera a fost inchisa in zona. Practic, echipele antreprenorului au inceput sa pregateasca terenul pentru lucrarile viitoare. Se demonteaza parapetul existent, care nu va mai fi util in viitorul

- Constructorul lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva se dovedește a fi extrem de activ și la o zi de la inchiderea circulației pe prima porțiune a autostrazii Deva – Oraștie deja a efectuat o serie din lucrarile necesare pentru conectarea celor doua tronsoane.

- Circulația intre nodurile rutiere de la Șoimuș și Simeria, pe o portiune de 13 km este inchisa de astazi pana la mijlocul lunii noiembrie. Drumarii s-au mobilizat deja in zona. Constructorul lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva, lot aflat in lucru, va realiza legatura cu tronsonul Deva – Orastie, care…

