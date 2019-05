S-au aprobat procedurile și calendarul privind înscrierea/reînscrierea la grădiniță Ministerul Educației Naționale a aprobat procedurile si calendarul privind reinscrierea/inscrierea in gradinițe pentru anul școlar 2019-2020. Conform MEN, pentru cuprinderea in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani vor avea loc, succesiv, urmatoarele etape la nivelul fiecarei unitati de invatamant de profil: reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinița in acest an scolar si […] Articolul S-au aprobat procedurile și calendarul privind inscrierea/reinscrierea la gradinița apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

