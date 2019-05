S-au anuntat primele rezultate exit-poll: Tristete la sediul PSD, bucurie la Alianta USR PLUS si PNL

Partidele politice au aflat primele rezultate exit-poll de la alegerile europarlamentare si referendumul pentru justitie.



La PSD atmosfera a fost destul de tensionata, dupa ce partidul a obtinut 25,8% din voturi.



In schimb, cei de la PNL si cei din Alianta 2020 USR PLUS au fost plini de bucurie si optimism. Asta pentru ca liberalii au luat 25,8%, fiind la egalitate cu social democratii, iar Alianta USR PLUS a obtinut 23,9%.



