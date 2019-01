Ca in fiecare an, distinctiile ce preced mult-asteptatele Oscaruri au fost decernate in cadrul unei gale in care atentia opiniei publice s-a impartit intre numele celor nominalizati si, respectiv, a norocosilor premianti si tinutele stralucitoare alese de actritele care au pasit pe covorul rosu. Cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur si-a aflat castigatorii, […] S-au aflat castigatorii editiei din acest an a Globurilor de Aur is a post from: Ziarul National