S-au afișat rezultatele la BAC 2019! Cum verifici ce notă ai luat la Bacalaureat Rezultatele la Bacalaureat 2019 ale absolvenților de liceu care au susținut anul acesta examenul au fost afișate. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de rezultatele la BAC 2019 pot depune contestații. UPDATE ora 10:30. Rezultatele la BAC 2019 au fost afișate pe EDU. Pentru a verifica notele, intra AICI, alege campul Cautare dupa nume, introdu județul, numele și prenumele, iar rezultatele vor fi afișate imediat. UPDATE ora 8:55. Rezultatele la BAC 2019 vor fi publicate in cateva ore. Incepand cu ora 12:00, elevii nemulțumiți de note au la dispoziție patru ore (pana la 16:00) pentru a depune contestații.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

