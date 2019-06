Deși pesediștii se laudau ca merg sa se relaxeze intr-un cadru informal la mare, intalnirea a fost una cu scantei iar aceștia au sfarșit prin a se certa pe bani și funcții. Potrivit surselor participante la discuții liderii PSD cu vechime in partid i-au cerut Vioricai Dancila susținerea pentru funcțiile puse in joc la congres, insa aceasta le-ar fi pus ca e vremea tinerilor in partid. Astfel, Dancila le-a spus ca Marius Dunca, liderul PSD Brașov este preferat pentru funcția de secretar general iar Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii, pentru funcția de președinte executiv, au declarat pentru HotNews.ro…