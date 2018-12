Stiri pe aceeasi tema

- Sylvester Stallone sustine ca Florian este cel mai potrivit pentru a-l interpreta pe fiul lui Ivan Drago. Florian este luptator MMA si va juca rolul tanarului rus Viktor Drago. „Big Nasty”, cum il gasim pe Florian Munteanu pe Instagram, s-a nascut in Romania, dar ultimii ani i-a petrecut in Germania.…

- Celebrul luptator Catalin Morosanu se gandeste foarte serios sa participe la Exatlon, scrie wowbiz.ro. Recent, un fan, Nicu, l-a abordat pe Morosanu intr-o emsiune dufuzata pe internet, propunandu-i urmatoarele: "Asta ar fi o provocare: incercati sa ne reprezentati pe noi, moldovenii, la Exatlon.…

- Mihai Constantin: ”Lumea s-a saturat sa vada niște meciuri plictisitoare, in sala. Lumea vrea sa vada show, de la dansatoare pana la spectacol de lumini”. Catalin Moroșanu: ”Ambiția este motorul cel mai puternic ce te scoate din necunoscut și te duce catre cele mai inalte culmi”. 1. In ce conjunctura…

- Laura Cosoi a postat o fotografie rara cu fața fiicei sale, Rita, imbracata gros și cu o caciulița pe cap. Daca unii au admirat frumusețea micuții, altora, alt detaliu le-a atras atenția. Prietenii virtuali au fost de parere ca actrița a exagerat atunci cand a imbracat-o pe Rita așa gros. „Numai in…

- Daniel Ghita l-a provocat pe Catalin Morosanu sa renunte la adversarul pe care il va avea in gata de la Craiova, de pe 15 decembrie, deoarece ar fi un anonim adus in tara doar pentru a fi invins. Ghita l-a facut praf pe Morosanu: "Nu-i voi da KO, il voi bate atat de rau incat o sa ma viseze…

- Un caz a șocat Australia in ultimii ani. Iar justiția a pedepsit in premiera o fapt, stabilind astfel un precedent, astfel ca nimeni nu se mai poate gandi la un scenariu similar. Graham Morant, un barbat in varsta de 69 de ani din Australia, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, cu interzicerea…

- Jamie Oliver a ramas fara bani și a declarat ca nu va mai investi in lanțul sau de restaurante, aflat in pragul falimentului. Celebrul chef se afla pe marginea prapastiei din punct de vedere financiar, dupa ce a bagat mai bine de 12,7 milioane de lire din propriul buzunar in aceasta afacere. Bucatarul…

- Aplicația Pago a fost descarcata de 150.000 de ori în aproxmativ un an. Aceasta este destinata gestionarii si plații facturilor de utilitați, încarcarii electronice a cartelelor telefonice preplatite si achiziționarii polițelor RCA. Recent, a lansat un…