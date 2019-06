S-a votat bugetul Companiilor Municipale ILEGALE! Vor primi un miliard de lei Reamintim ca deciziile de inființare a acestor companii au fost declarate ilegale de catre Curtea de Apel București. Pe ordinea de zi a ședinței CGMB s-au aflat 19 proiecte care prevad aprobarea bugetelor pentru 19 Companii Municipale, dintre care 18 au primit votul consilierilor, la limita de 28 de voturi „pentru”. Bugetul celor 18 companii se ridica la aproximativ 1 miliard de lei. Inființarea Companiilor Municipale a fost anulata de catre Curtea de Apel București anul trecut. Mai mult, Curtea de Apel București a respins, marți, cererea de revizuire a deciziei prin care s-a stabilit ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

