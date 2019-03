Stiri pe aceeasi tema

- Washington: Premierul Dancila, intalniri cu oamenii de afaceri americani Premierul Viorica Dancila discuta la Washington cu oameni de afaceri americani. Foto: gov.ro Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Washington, cu oameni de afaceri americani despre importanta parteneriatului transatlantic…

- Armata americana a desfasurat pentru prima data in Israel, in cadrul unor aplicatii militare, cel mai avansat sistem al sau de aparare aeriana si antiracheta, au anuntat luni oficiali militari americani si israelieni, citati de Reuters. Operatiunea, care a inceput luna aceasta, are drept…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat duminica nemultumit de raspunsul dat de seful CFR Calatori, Leon Barbulescu, dupa ce doua trenuri au deraiat intr-o singura zi, si a subliniat ca decizia care s-ar impune in cazul acestuia ar fi schimbarea din functie, masura urmand sa fie stabilita…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE lanseaza o dezbatere strategica si politica despre viitorul unei Europe puternic digitalizate post 2020, abordand si subiecte precum inteligenta artificiala si securitatea cibernetica, informeaza Ministerul Comunicatiilor intr-un comunicat. Aceasta…

- Grupul rus Gazprom a reusit sa isi majoreze cota pe piata de gaze naturale din Europa, pana la 36,7% in 2018 de la 34,7% in 2017, a declarat marti Oleg Aksyutin, membru in Consiliul de Administratie al Gazprom, la o intalnire cu investitorii organizata la Hong Kong.

- Un senator PSD, Marian Pavel, a modificat un singur cuvant intr-o lege, iar partidele au ajuns sa primeasca in 2019 de 13 ori mai multi bani de la bugetul de stat decat in 2017. Suma totala pentru 2019 e de 87 de milioane de euro. Spre exemplu, PSD incaseaza mai multi bani decat Partidul Socialistilor…

- Un sfert dintre germani au renuntat sa mai foloseasca smartphone-urile pentru apeluri telefonice clasice si unul din doi a renuntat la SMS-uri, comunicarea prin intermediul diverselor aplicatii (ex. Skype, WhatsApp, Facebook messenger) castigand tot mai mult teren. Manierele de comunicare din anii…

- Sfarșitul lui 2018 reprezinta momentul de aclamie internaționala, in care marile puteri ale lumii iși pregatesc armatele, militarii și propriii cetațeni, pentru ceea ce pare a se apropia, ca o fatalitate: un conflict deschis – un razboi – in flancul estic maritim al NATO, la granița cu Federația Rusa.…