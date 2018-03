Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Suceava sunt in alerta dupa ce mașina unui șef de post a fost incendiata. Polițiștii au demarat de urgența o ancheta, mai ales ca autovehiculul polițistului a ars in fata casei. Anchetatorii au ridicat masina pentru expertiza, iar primul gand este legat de un atac mafiot.

- Un adolescent in varsta de 17 ani este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, desi nu poseda permis de conducere, si a refuzat apoi sa opreasca la semnalul politistilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 20.00, in timp ce acționa pe strada Școlii, din comuna…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 15.00, pe raza orașului Agnita, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 105 de catre un localnic in varsta de 20 de ani. Read More...

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. La data de 6 martie, in jurul orei 08:10, un barbat, de 45 ani, din comuna Mociu, a fost depistat de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida in timp ce conducea un autovehicul pe DN16, pe raza localitatii Mociu,…

- Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit martorilor, Matias Messi, in varsta de 35 de ani, se afla la volanul unui Land Rover, pe un boulevard din Villa Gesell, sambata seara, si a intrat cu masina intr-un Volkswagen Vento. Dupa accident, fratele…

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit…

- Accident grav in centrul Capitalei. O masina de taxi s-a lovit violent cu un troleibuz pe bulevardul Stefan cel Mare.La fata locului a sosit un echipaj medical si Politia. Potrivit martorilor, ar fi persoane ranite, iar pasagerul din taxi ar fi in stare grava.

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat cu aceasta intr-un parapet de pe marginea drumului.

- Un accident rutier a fost anunțat, in jurul orei 18.40, in orașul Odobești. O persoana este ranita, dar conștienta. O ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani se deplaseaza la fața locului. UPDATE! Persoana ranita este pieton. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetari.

- Politistii suceveni au fost sesizati luni seara, in jurul orei 23.30, despre faptul ca pe strada Statiunii din municipiul Suceava, conducatorul unui autoturism se afla sub influenta alcoolului. Politistii deplasati la fata locului au oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 30 de ...

- Iar asta pentru ca, zilele trecute, Dana Savuica a fost surprinsa de paparazzii la volan, scrie spynews.ro. Pana aici, nimic condamnabil. Doar ca, inainte de a urca la volan și a conduce mașina, vedeta fusese invitata la o degustare de vinuri. Și, pare-se, unele sortimente i-au placut foarte mult,…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si impunerii respectarii…

- Politistii rutieri au retinut pentru 24 de ore un tanar depistat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acestora si care a fost implicat, ulterior, intr-un accident rutier cu pagube materiale. Tanarul nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. La data de 19 februarie,…

- Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Unirii din Buzau. Tanarul, aflat la volanul unei masini, a pierdut controlul autoveculului si a intrat in cinci masini parcate. Politistii veniti la fata locului au stabilit ca autorul are 24 de ani, este din comuna Tisau si avea o alcoolemie de…

- La data de 16 februarie, un tanar, de 23 de ani, din Cluj-Napoca, a fost depistat de polițiști, pe DJ 172F, in localitatea Beclean, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, din septembrie 2017. Conducatorul auto a fost…

- Un sofer din Medgidia a fost implicat intr un accident rutier pe DN1 in judetul Alba. Acesta nu a pastrad distanta regulamentara si a intrat cu masina intr un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04,…

- A urcat beat la volan și a provocat un accident. Este isprava unui taximetrist, care a lovit aseara un automobil in apropiere de satul Sociteni, raionul Ialoveni. In urma impactului, niciunul dintre șoferi nu a avut de suferit, insa ambele mașini au fost grav avariate.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- Polițiștii din Teleorman au deschis un dosar penal, dupa ce o eleva din Alexandria a fost batuta de o colega, fara ca nimeni sa opreasa violențele. Dovada stau imaginile care au fost filmate pe o strada și publicate de martori pe rețelele de socializare. Cele doua adolescente sunt eleve in clasa a IX-a,…

- Doi barbati, unul de 27 de ani si altul de 69 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan bauti si au provocat doua tamponari. Primul eveniment de acest fel s-a consemnat joi, la orele amiezii, pe strada Universitatii din municipiul Suceava, dupa o ciocnire dintre un autoturism ...

- Un grav accident a avut loc la Tihau, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Nu soferul, ci pasagerul care se afla in dreapta celui care, pe langa viteza excesiva, consumase si alcool. Politistii l-au urmarit, iar in final, soferul baut a provocat un tragic accident.A

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce acesta a cauzat un accident rutier.”La data de 24.01.2018, în jurul orei 21:45, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Accidentul a fost produs de un barbat, in varsta de 41 de ani, care s-au urcat la volan fara a poseda permis de conducere. “Miercuri, 24 ianuarie, in jurul orei 18:00, pe drumul comunal 179 din localitatea bihoreana Telechiu, un barbat din comuna Derna, in timp ce conducea un…

- Un barbat care s-a urcat beat la volan a incercat sa fuga de politisti si a ajuns la spital dupa ce s-a oprit cu masina in gard. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 21.12, in timp ce acționa pe raza orașului Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a efectuat semnal regulamentar de…

- Politistii au fost nevoiti zilele trecute sa urmareasca doua masini ai caror soferi au refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Fiecare dintre cei doi soferi fugari avea propriile motive sa nu dea ochii cu oamenii legii, cu mentiunea ca in ambele cazuri era vorba si de consum de alcool.Primul ...

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Ulterior, cand au fost contactati de superiori, politistii din Vicovul de Sus au sustinut ca masina barbatului a fost avariata la o oglinda si ca nu au fost probleme deosebite, in conditiile in care vehiculul era grav avariat. Localnici din Ulma sustin ca nu este prima oara cand soferul respectiv…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto beat la volan, care a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost gasit de politie in sant dupa ce s-a urcat la volan mort de beat, desi avea permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 19.40, in timp ce patrula pe DN 15C, din comuna Boroaia, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu ...

- Politistii calaraseni au actionat pe 15 ianuarie la nivelul judetului pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie grave in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane, precum si pentru impunerea respectarii normelor…

- Un sofer care s-a urcat la volanul unui autoturism in stare avansata de ebrietate a fost implicat luni intr-o tamponare. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 19.00, Poliția orașului Salcea a fost sesizata despre faptul ca, pe DC 65 din comuna Dumbraveni, a avut loc un eveniment ...

- Un prim caz a avut loc la Horlesti, acolo unde politistii au oprit o masina condusa de un barbat de 24 de ani. „La aceeasi data, in jurul orei 16, politistii din cadrul Politiei orasului Harlau impreuna cu un jandarm au depistat pe strada Rosiori din oras un tanar, de 26 ani care conducea un autoturism…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Accident pe buluverdul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit o bordura si s-a rasturnat cu masina. Potrivit martorilor, din fericire, tanara care conducea un BMW X6 nu a avut de suferit.La fata locului a intervenit politia.

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afa beat la volan.”La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identificat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului”,…

- Un tanar a fost depistat de polițiștii bistrițeni, prin localitatea Braniștea, la volanul unui autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cursul zilei de ieri, 4 ianuarie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un tanar, de 26…

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- Polițiștii timisoreni au depistat un barbat de 58 de ani in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fiind sub influența bauturilor alcoolice. “In data de 04 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 2 au oprit pentru control, pe strada Eroilor de la Tisa din municipiu, un autoturism…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- Circulația este blocata la acest moment pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in urma unui accident care a avut loc astazi. Potrivit weradio.ro, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers pe DN 11, la ieșirea din localitatea Ozun spre Santionlunca. Potrivit primelor informații, doua autoturisme…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, în ziua de Craciun, privind faptul ca a avut loc un accident rutier pe strada Calea Victoriei, din Turda, iar faptașul a fugit de la fața locului.”La data de 25.12.2017, în jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun.…

- Foarte mulți șoferi au ”stins” friptura sau sarmaua mancata la masa de Craciun sau in ajunul sarbatorii Nașterii Domnului cu un pahar de vin sau de țuica baut inainte de a se urca la volan. Greșeala i-a costat permisul de conducere fara care au ramas pe o perioada chiar și de cateva luni, in funcție…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Aseara, la ora 21:40, politistii au fost sesizati prin 112 ca in localitatea Arinis s-a produs un accident de circulatie in care a fost ranita o persoana. La fata locului, politistii au gasit autoturismul implicat in accident in santul din dreptul unui imobil, iar langa mașina au fost identificati doi…