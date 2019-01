Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit in Alpi in ultimele zile din cauza caderilor masive de zapada. Mai multe stațiuni montane au fost inchise deoarece accesul nu se mai putea face decat pe calea aerului, air schiorii sunte avertizați in legatura cu riscul ridicat de avalanșa in Austria, Germania, Elveția…

- O tanara jurnalista din Statele Unite, cunoscuta pentru pozitia ei antivaccinare, a murit de... gripa porcina. Ziarista a decedat saptamana trecuta, dar rezultatele autopsiei au fost facute publice abia acum.

- Fostul rector al Institutului Pedagogic din Suceava, din perioada 1966-1968, academicianul Constantin Corduneanu s-a stins din viața, ieri, in Arlington-Texas. Anunțul a fost facut de prorectorul Universitații „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, pe pagina sa de Facebook. Prorectorul noteaza ca dupa repetate…

- Creșterea constanta a sinuciderilor care implica arme de foc a impins rata deceselor cauzate de arme in SUA la cel mai inalt nivel din ultimii 20 de ani, cu aproape 40 000 de oameni uciși in impușcaturi in 2017, potrivit unor noi statistici furnizate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor,…

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.

- Actrita Jamie Lee Curtis face dezvaluiri socante. A recunoscut ca a fost dependenta de droguri pe baza de opium, timp de 10 ani. “Obisnuiam sa fur de la prieteni.” Actrita Jamie Lee Curtis are lumea la picioare de cand ultima sa pelicula, Halloween a reusit incasari fenomenale dupa doar un weekend de…

- Un accident cumplit a avut loc in seara de sambata spre duminica, la Calafat, județul Dolj. Patru oameni și-au pierdut viața. Sotul de 47 de ani, sotia de 38 de ani si cei doi copii ai lor, un baiat de 10 ani si o fetita de 14 ani. Tragedia a avut loc, dupa ce soferul unui Audi Q7 a pierdut controlul…

- Cea mai mare cheltuiala a primariei Ploiești o reprezinta salariile propriilor angajați! Fața de 2016, salariile actuale sunt aproape triple, in contextul in care se vorbește tot mai mult de problemele financiare pe care le are municipalitatea. Potrivit datelor existente pe site-ul primariei, raportat…