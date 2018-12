Stiri pe aceeasi tema

- Cuptorul cu microunde reprezinta o buna modalitatea de a reincalzi mancarea rapid, cu cel mai mic efort. Il folosim deseori cand ne grabim, sau atunci cand incalzirea pe aragaz sau pe plita electrica nu ar fi la fel de eficiența, scrie realitatea.net.

- Ilinca Vandici le-a aprins imaginația internauților dis-de-dimineața! Frumoasa prezentatoare de la KanalD s-a fotografiat așa cum nimeni nu se aștepta. Mare le-a fost uimirea internauților in aceatsa dimineața, cand au verificat rețelele de socializare. Ilinca Vandici s-a fotografiat sub așternuturi,…

- Femeia, Wei Mingying, și-a cheltuit economiile de-o viața acoperind necesitațile medicale ale fiului ei, care a intrat in coma in urma unui accident de mașina, scrie a1.ro. Mingying are acum o datorie de aproximativ 14.900 de euro. La un moment dat, ea devenise atat de saraca, incat nu a mancat timp…

- Un cuptor cu microunde e util la casa oricui, iar prețurile la care gasești astfel de produse nu mai sunt de mult prohibitive. Totuși, cum nicio oferta nu se compara cu ofertele de Black Friday, toamna asta e...

- Cuptorul cu microunde reprezinta o buna modalitatea de a reincalzi mancarea rapid, cu cel mai mic efort. Il folosim deseori cand ne grabim, sau atunci cand incalzirea pe aragaz sau pe plita electrica nu ar fi la fel de eficienta.

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: „Cei mai mulți barbați pe care ii cunosc s-ar simți distruși daca nu și-ar mai gasi, in aceasta dimineața, mașina din parcare. Cele mai multe femei pe care le cunosc ar fi devastate in aceasta dimineața fiindca au descoperit urme de ruj pe gulerul…

- Un interlop din Arad a fost impușcat in aceasta dimineața, in jurul orei 4.00. Atacatorii au fugit de la fața locului, dupa ce au tras cu un pistol calibrul 9 mm. Scene socante, in aceasta dimineata, in Arad. Un interlop a fost transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in picior de persoane necunoscute.…

- Un albaiulian a avut parte de o „surpriza” neplacuta, vineri dimineața. In momentul in care a coborat din scara, la ora 7.00, pentru a merge la serviciu, a observat ca mașina lui, Dacia Logan, era facuta praf. Accidentul care a distrus autoturismul și alte doua mașini a fost provocat, la ora patru dimineața,…